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بالصور: الشرطة تقبض على ممثلة مصرية بتهمة ممارسة الدعارة والمقابل 300 دولار أرسل الخبر



وكشفت تحقيقات معتز زكريا وطاهر سبالة وكيلا أول نيابة قصر النيل، أن المتهمة الأولى شروق، ممثلة مغمورة، وظهرت في أحد البرامج الشهيرة، واستدرجها ضابط بمباحث الآداب للممارسة الرذيلة معها مقابل 300 دولار عن طريق مراستلها عبر برنامج "هوز هير"، حيث تم تفريغ محتوى المحادثة، واتفق معها ضابط المباحث على مقابلتها أمام أحد الفنادق بميدان التحرير، وطلبت منه 300 دولار في الساعة للموافقة على ممارسة الرذيلة معه.

وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار حسام إبراهيم، أحالت عبد العزيز وفتاتين عربيتين للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، بتهمة ممارسة الدعارة والتحريض على الفجور.





أحالت نيابة قصر النيل في مصر الممثلة المصرية شروق عبد العزيز للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، بتهمة ممارسة الدعارة والتحريض على الفجور.وكشفت تحقيقات معتز زكريا وطاهر سبالة وكيلا أول نيابة قصر النيل، أن المتهمة الأولى شروق، ممثلة مغمورة، وظهرت في أحد البرامج الشهيرة، واستدرجها ضابط بمباحث الآداب للممارسة الرذيلة معها مقابل 300 دولار عن طريق مراستلها عبر برنامج "هوز هير"، حيث تم تفريغ محتوى المحادثة، واتفق معها ضابط المباحث على مقابلتها أمام أحد الفنادق بميدان التحرير، وطلبت منه 300 دولار في الساعة للموافقة على ممارسة الرذيلة معه.وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار حسام إبراهيم، أحالت عبد العزيز وفتاتين عربيتين للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، بتهمة ممارسة الدعارة والتحريض على الفجور. لها Saida Online