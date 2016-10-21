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شلل الإنترنت... نصف المواقع العالمية اختفى وهذا السبب أرسل الخبر



وقد اختفى كل من "تويتر" و"سبوتيفاي" و"ساوند كلاود" و"نيتفليكس" و"أمازن" و"تمبلر" و"ريديت" و"فوكس" و"بينتريست" و"بيبل" و"وايرد" و"بايبال" و"ذا فيرج" ومواقع من شتى المجالات. ما يعني أن نصف مواقع العالم الكبرى قد عرفت شللاً كاملاً.

وأكدت صحيفة "الإندبندت" البريطانية أن السبب يعود إلى هجوم من نوع حجب الخدمة DDOS تعرضت له البنية التحتية لشركة Dyn التي توفر أسماء نطاقات DNS.

ودور الشركة هو بمثابة دفتر الهاتف على خريطة الإنترنت. فهي تعمل على التأكد من كل شخص يكتب العنوان على الحاسوب أو الهاتف يتجه إلى الموقع الصحيح ويعثر على المعلومات الصحيحة.

وتواردت الإعلانات من الشركات عبر "تويتر" بأن خدماتها صارت غير متاحة بسبب الهجوم. ليأتي الدور على "تويتر" بنفسه ويختفي من خريطة المواقع.

وأكدت شركة النطاقات الهجوم وعلّقت عليه بالقول "إن الهجوم قد أثر بشكل كبير على الشركات في القسم الشرقي من الولايات المتحدة. ويعمل المهندسون حالياً على التخفيف من وطأته".

وتفيد آخر المعلومات حتى حدود كتابة هذه السطور بأن الخدمة تعود إلى طبيعتها وفق الشركة، إلا أن الخدمات سوف تأخذ بعض الوقت حتى تعود إلى وضعها الطبيعي في مختلف أرجاء العالم.



اشتكى مستخدمو الإنترنت من دول مختلفة اليوم من اختفاء أكبر المواقع على الإنترنت قبل أن يتبين السبب فيما بعد.وقد اختفى كل من "تويتر" و"سبوتيفاي" و"ساوند كلاود" و"نيتفليكس" و"أمازن" و"تمبلر" و"ريديت" و"فوكس" و"بينتريست" و"بيبل" و"وايرد" و"بايبال" و"ذا فيرج" ومواقع من شتى المجالات. ما يعني أن نصف مواقع العالم الكبرى قد عرفت شللاً كاملاً.وأكدت صحيفة "الإندبندت" البريطانية أن السبب يعود إلى هجوم من نوع حجب الخدمة DDOS تعرضت له البنية التحتية لشركة Dyn التي توفر أسماء نطاقات DNS.ودور الشركة هو بمثابة دفتر الهاتف على خريطة الإنترنت. فهي تعمل على التأكد من كل شخص يكتب العنوان على الحاسوب أو الهاتف يتجه إلى الموقع الصحيح ويعثر على المعلومات الصحيحة.وتواردت الإعلانات من الشركات عبر "تويتر" بأن خدماتها صارت غير متاحة بسبب الهجوم. ليأتي الدور على "تويتر" بنفسه ويختفي من خريطة المواقع.وأكدت شركة النطاقات الهجوم وعلّقت عليه بالقول "إن الهجوم قد أثر بشكل كبير على الشركات في القسم الشرقي من الولايات المتحدة. ويعمل المهندسون حالياً على التخفيف من وطأته".وتفيد آخر المعلومات حتى حدود كتابة هذه السطور بأن الخدمة تعود إلى طبيعتها وفق الشركة، إلا أن الخدمات سوف تأخذ بعض الوقت حتى تعود إلى وضعها الطبيعي في مختلف أرجاء العالم. العربي الجديد Saida Online