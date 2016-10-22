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اول تعليق للممثلة شروق عبد العزيز بعد إلقاء القبض عليها بتهمة ممارسة الرذيلة أرسل الخبر



وعبر صفحتها الرسمية في الفايسبوك، كتبت شروق مكتفيه باستخدام دعاء سيدنا أيوب: “ربِّ إنِي قَدْ مَسَنِي الضُر وأَنتَ أَرْحَمَ الرَاحِمِينْ”.

ثم كتبت في تدوينة اخرى: “اللّهُمّ إلَيْك أَشْكُو ضَعْفَ قُوّتِي ، وَقِلّةَ حِيلَتِي ، وَهَوَانِي عَلَى النّاسِ ، يَا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ , أَنْتَ رَبّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبّي ، إلَى مَنْ تَكِلُنِى ، إلَى بَعِيدٍ يَتَجَهّمُنِي , أَمْ إلَى عَدُوّ مَلّكْتَهُ أَمْرِي ، إنْ لَمْ يَكُنْ بِك عَلَيّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي .”

هذا وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على شروق وذلك بعد وصول معلومات إلى رجال الإدارة العامة لمكافحة الآداب، عن نشاطها.

وبعرض المعلومات على اللواء وليد رشدي، مدير إدارة النشاط الداخلي، أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة المقدم شريف هلال، الضابط بالإدارة، وتبين من التحريات صحة المعلومات، وأن الفنانة لديها صفحة على موقع اباحي شهير، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطها، حسبما تم ذكره في عدد من المواقع الإخبارية ومنها اليوم السابع والفجر.

وبناء على قرار النيابة العامة، تواصل أحد المصادر السرية لشرطة حماية الآداب، مع الفنانة الشابة، من خلال برنامج “WhatsApp”، وطلب منها ممارسة الرذيلة معها، مقابل منحها المبلغ المالي الذي تطلبه، فوافقت مقابل الحصول على 300 دولار، على أن تقابله في منطقة الزمالك، حسبما ذكرت التحريات.

وفي موعد اللقاء خرجت حملة أمنية شارك فيها العقيدان حسن النجار، وأحمد حشاد وكيل النشاط الداخلي بالإدارة، والمقدمون عمرو مطر، وسيد عبد الغفار، وأحمد شرف، ووليد طراف، وفيصل عاصم، ونجحوا في القبض عليها أثناء لقاءها المصدر السري.

وشروق عبد العزيز واحدة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، فلها صفحات عبر فايسبوك, وانستغرام يتابعها عدد كبير، وتقوم بتصوير فيديوهات للتحدث عن مشكلات أو تعلق بصورة ساخرة على موضوع ما.

وشاركت في عدد من الأعمال الفنية منها فيلم “شكة دبوس” وظهرت فيه بشخصيتها الحقيقة، ومشاهد أخرى في فيلم “فص ملح وداخ”. بعد إلقاء القبض عليها لاتهامها بممارسة الرذيلة مع الرجال مقابل المال، علقت الممثلة الشابة شروق عبد العزيز على هذا الأمر.وعبر صفحتها الرسمية في الفايسبوك، كتبت شروق مكتفيه باستخدام دعاء سيدنا أيوب: “ربِّ إنِي قَدْ مَسَنِي الضُر وأَنتَ أَرْحَمَ الرَاحِمِينْ”.ثم كتبت في تدوينة اخرى: “اللّهُمّ إلَيْك أَشْكُو ضَعْفَ قُوّتِي ، وَقِلّةَ حِيلَتِي ، وَهَوَانِي عَلَى النّاسِ ، يَا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ , أَنْتَ رَبّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبّي ، إلَى مَنْ تَكِلُنِى ، إلَى بَعِيدٍ يَتَجَهّمُنِي , أَمْ إلَى عَدُوّ مَلّكْتَهُ أَمْرِي ، إنْ لَمْ يَكُنْ بِك عَلَيّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي .”هذا وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على شروق وذلك بعد وصول معلومات إلى رجال الإدارة العامة لمكافحة الآداب، عن نشاطها.وبعرض المعلومات على اللواء وليد رشدي، مدير إدارة النشاط الداخلي، أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة المقدم شريف هلال، الضابط بالإدارة، وتبين من التحريات صحة المعلومات، وأن الفنانة لديها صفحة على موقع اباحي شهير، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطها، حسبما تم ذكره في عدد من المواقع الإخبارية ومنها اليوم السابع والفجر.وبناء على قرار النيابة العامة، تواصل أحد المصادر السرية لشرطة حماية الآداب، مع الفنانة الشابة، من خلال برنامج “WhatsApp”، وطلب منها ممارسة الرذيلة معها، مقابل منحها المبلغ المالي الذي تطلبه، فوافقت مقابل الحصول على 300 دولار، على أن تقابله في منطقة الزمالك، حسبما ذكرت التحريات.وفي موعد اللقاء خرجت حملة أمنية شارك فيها العقيدان حسن النجار، وأحمد حشاد وكيل النشاط الداخلي بالإدارة، والمقدمون عمرو مطر، وسيد عبد الغفار، وأحمد شرف، ووليد طراف، وفيصل عاصم، ونجحوا في القبض عليها أثناء لقاءها المصدر السري.وشروق عبد العزيز واحدة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، فلها صفحات عبر فايسبوك, وانستغرام يتابعها عدد كبير، وتقوم بتصوير فيديوهات للتحدث عن مشكلات أو تعلق بصورة ساخرة على موضوع ما.وشاركت في عدد من الأعمال الفنية منها فيلم “شكة دبوس” وظهرت فيه بشخصيتها الحقيقة، ومشاهد أخرى في فيلم “فص ملح وداخ”. نورت Saida Online