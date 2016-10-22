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هذه هي أبرز أسباب الوفاة في لبنان! أرسل الخبر



أظهرت الدراسة التي أطلقت تقريرها خلال حفل في العاصمة الأميركية واشنطن، برعاية مشتركة من معهد مقاييس الصحة والتقييم (IHME)، ومجلة «لانسيت»، والبنك الدولي، والتي انطلق العمل بها منذ عام 1990 الى 2016 حيث قام الباحثون خلال هذا العام بتحليل كلّ دولة باستخدام مؤشرات اجتماعية وديموغرافية، إضافةً الى دراسة معدّلات التعليم والخصوبة والدخل، فحلّت «أمراض السكري في المركز الرابع كأكثر الأمراض المسبّبة للوفاة في لبنان تليها أمراض سرطان الرئة».



ووفقاً لتحليل علمي جديد تناول أكثر من 300 نوع من الأمراض والإصابات في 195 دولة، ارتفع متوسط العمر المتوقع وانخفضت نسبة وفيات الأطفال والأمهات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط منذ العام 1990.



زيادة في الأمراض



وأكدت نتائج الدراسة أنّ هذا التقدّم مهدّد بسبب تزايد أعداد الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية خطيرة تتعلق بعوامل الخطر الأيضية مثل ارتفاع ضغط الدم ومؤشر البدانة وارتفاع نسبة السكر في الدم.



وفي هذا السياق، قال مدير مبادرات الشرق الأوسط في معهد مقاييس الصحة والتقييم (IHME) في جامعة واشنطن الدكتور علي مقداد: «نشهد زيادة في الأمراض غير المعدية في المنطقة، ويعود السبب في ذلك للتغيّرات السلوكية مثل النظام الغذائي والنشاط البدني».



ولفت إلى أنّ «حالات الاضطراب وعدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، ستسهم في زيادة أعداد الوفيات الناتجة عن هذه الأمراض في ظلّ محدودية الخدمات الصحية المقدَّمة وتدمير البنية التحتية».



إرتفاع متوسط العمر



إلى ذلك، تبيّن أنّ الظروف التي تسبّب الأمراض ليست الظروف نفسها التي تؤدي للوفاة. وشكل فقر الدم ونقص الحديد وآلام أسفل الظهر والاكتئاب أكثر 3 أسباب غير مميتة لتدهور الوضع الصحي في «إقليم شرق المتوسط» عموماً.



أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع من 62 عاماً إلى ما يقرب من 72 عاماً من العام 1980 إلى العام 2015، باستثناء عدد من الدول الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا والتي تعاني من ارتفاع معدلات الوفيات بسبب فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز.



وهناك انخفاض متسارع في نسبة وفيات الأطفال، وكذلك الأمراض المنتشرة والمتعلقة بالأمراض المعدية. ولكن توجد لدى كلّ دولة تحديات محددة وأمور تمّ تحسينها، كالحدّ من حالات الانتحار في فرنسا، وخفض معدلات الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق في نيجيريا، وصولاً إلى خفض عدد الوفيات الناتجة عن مرض الربو في إندونيسيا.



كما شملت الدراسة أبرز النتائج التي تمّ التوصل إليها حول إقليم شرق المتوسط. وعلى الأثر، تبيّن أنه على مدى السنوات الـ25 الماضية، ارتفع متوسط العمر المتوقع في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط.



ورغم التقدم الكبير الذي أحرزه العالم في مجال خفض نسبة وفيات الأطفال، وصل أعداد الأطفال المتوفين دون سن الخامسة في العام 2015 إلى 5.8 مليون طفل عالمياً. كذلك، عملت العديد من دول إقليم شرق المتوسط على خفض معدلات حالات وفاة الأمهات الحوامل أو الأمهات الجدد، وعلى سبيل المثال، انخفض عدد وفيات الأمهات في لبنان من 24 حالة وفاة في العام 1990 الى 13 حالة في العام 2015.



للتطوّر دوره



فقد أصبحت الولادة في الكثير من دول العالم أكثر أمناً للأمهات والأطفال حديثي الولادة عما كانت عليه خلال السنوات الـ25 الماضية. فقد انخفض عدد وفيات الأمهات على المستوى العالمي بنسبة 29 في المئة منذ العام 1990، وانخفضت وفيات الأمهات بنسبة 30 في المئة، أي من 282 حالة وفاة من كلّ 100000 ولادة حية في العام 1990 إلى 196 في العام 2015.



في غضون ذلك، اوضح مدير معهد مقاييس الصحة والتقييم (IHME) في جامعة واشنطن في سياتل والمركز المُنسق لدراسة العبء العالمي للأمراض الدكتور كريستوفر موراي، أنّ «للتطور تأثيراً كبيراً لكنه لا يستطيع التحكم بشكل كامل بالصحة.



فنحن نرى دولاً لا يحسب فيها الدخل أو التعليم أو الخصوبة من الأسباب الرئيسة لتحسّنها وقد استطاعت أن تحقّق تقدّماً كبيراً في المجال الصحي. وفي الوقت نفسه، لا زلنا نرى دولاً متقدمة بما في ذلك الولايات المتحدة الوضع الصحي فيها ليس على الدرجة التي يجب أن يكون عليها نظراً لطبيعة مواردها». تصدّرت أمراض القلب والأمراض الدماغية الوعائية والالزهايمر قائمة الأمراض المسبّبة للوفاة في لبنان خلال العام 2015، مقابل ارتفاع متوسط العمر وانخفاض وفيات الأمهات والأطفال في شرق البحر المتوسط. وعلى ما يبدو، فإنّ للصراعات دوراً على المستوى الصحّي، فهي تهدّد التطورات الإيجابية في القطاع الصحي، بحسب دراسة أُجريت حديثاً في واشنطن تحت عنوان «العبء العالمي للأمراض».أظهرت الدراسة التي أطلقت تقريرها خلال حفل في العاصمة الأميركية واشنطن، برعاية مشتركة من معهد مقاييس الصحة والتقييم (IHME)، ومجلة «لانسيت»، والبنك الدولي، والتي انطلق العمل بها منذ عام 1990 الى 2016 حيث قام الباحثون خلال هذا العام بتحليل كلّ دولة باستخدام مؤشرات اجتماعية وديموغرافية، إضافةً الى دراسة معدّلات التعليم والخصوبة والدخل، فحلّت «أمراض السكري في المركز الرابع كأكثر الأمراض المسبّبة للوفاة في لبنان تليها أمراض سرطان الرئة».ووفقاً لتحليل علمي جديد تناول أكثر من 300 نوع من الأمراض والإصابات في 195 دولة، ارتفع متوسط العمر المتوقع وانخفضت نسبة وفيات الأطفال والأمهات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط منذ العام 1990.زيادة في الأمراضوأكدت نتائج الدراسة أنّ هذا التقدّم مهدّد بسبب تزايد أعداد الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية خطيرة تتعلق بعوامل الخطر الأيضية مثل ارتفاع ضغط الدم ومؤشر البدانة وارتفاع نسبة السكر في الدم.وفي هذا السياق، قال مدير مبادرات الشرق الأوسط في معهد مقاييس الصحة والتقييم (IHME) في جامعة واشنطن الدكتور علي مقداد: «نشهد زيادة في الأمراض غير المعدية في المنطقة، ويعود السبب في ذلك للتغيّرات السلوكية مثل النظام الغذائي والنشاط البدني».ولفت إلى أنّ «حالات الاضطراب وعدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، ستسهم في زيادة أعداد الوفيات الناتجة عن هذه الأمراض في ظلّ محدودية الخدمات الصحية المقدَّمة وتدمير البنية التحتية».إرتفاع متوسط العمرإلى ذلك، تبيّن أنّ الظروف التي تسبّب الأمراض ليست الظروف نفسها التي تؤدي للوفاة. وشكل فقر الدم ونقص الحديد وآلام أسفل الظهر والاكتئاب أكثر 3 أسباب غير مميتة لتدهور الوضع الصحي في «إقليم شرق المتوسط» عموماً.أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع من 62 عاماً إلى ما يقرب من 72 عاماً من العام 1980 إلى العام 2015، باستثناء عدد من الدول الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا والتي تعاني من ارتفاع معدلات الوفيات بسبب فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز.وهناك انخفاض متسارع في نسبة وفيات الأطفال، وكذلك الأمراض المنتشرة والمتعلقة بالأمراض المعدية. ولكن توجد لدى كلّ دولة تحديات محددة وأمور تمّ تحسينها، كالحدّ من حالات الانتحار في فرنسا، وخفض معدلات الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق في نيجيريا، وصولاً إلى خفض عدد الوفيات الناتجة عن مرض الربو في إندونيسيا.كما شملت الدراسة أبرز النتائج التي تمّ التوصل إليها حول إقليم شرق المتوسط. وعلى الأثر، تبيّن أنه على مدى السنوات الـ25 الماضية، ارتفع متوسط العمر المتوقع في جميع أنحاء إقليم شرق المتوسط.ورغم التقدم الكبير الذي أحرزه العالم في مجال خفض نسبة وفيات الأطفال، وصل أعداد الأطفال المتوفين دون سن الخامسة في العام 2015 إلى 5.8 مليون طفل عالمياً. كذلك، عملت العديد من دول إقليم شرق المتوسط على خفض معدلات حالات وفاة الأمهات الحوامل أو الأمهات الجدد، وعلى سبيل المثال، انخفض عدد وفيات الأمهات في لبنان من 24 حالة وفاة في العام 1990 الى 13 حالة في العام 2015.للتطوّر دورهفقد أصبحت الولادة في الكثير من دول العالم أكثر أمناً للأمهات والأطفال حديثي الولادة عما كانت عليه خلال السنوات الـ25 الماضية. فقد انخفض عدد وفيات الأمهات على المستوى العالمي بنسبة 29 في المئة منذ العام 1990، وانخفضت وفيات الأمهات بنسبة 30 في المئة، أي من 282 حالة وفاة من كلّ 100000 ولادة حية في العام 1990 إلى 196 في العام 2015.في غضون ذلك، اوضح مدير معهد مقاييس الصحة والتقييم (IHME) في جامعة واشنطن في سياتل والمركز المُنسق لدراسة العبء العالمي للأمراض الدكتور كريستوفر موراي، أنّ «للتطور تأثيراً كبيراً لكنه لا يستطيع التحكم بشكل كامل بالصحة.فنحن نرى دولاً لا يحسب فيها الدخل أو التعليم أو الخصوبة من الأسباب الرئيسة لتحسّنها وقد استطاعت أن تحقّق تقدّماً كبيراً في المجال الصحي. وفي الوقت نفسه، لا زلنا نرى دولاً متقدمة بما في ذلك الولايات المتحدة الوضع الصحي فيها ليس على الدرجة التي يجب أن يكون عليها نظراً لطبيعة مواردها». جنى جبّور - الجمهورية Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي