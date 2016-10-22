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منوعات / بالفيديو .. سائق التوك توك : البلطجية قطعوا كف ايدي ورموه لكلب
بالفيديو .. سائق التوك توك : البلطجية قطعوا كف ايدي ورموه لكلب
2016-10-22 أرسل الخبر
وكالات مصرية
حكاية ماساوية بطلها سائق توك توك بسيط حاول البلطجيه سرقته, و خلال ساعتين توالت الصدمات فقد خطفوه ثم حاول ابتزازه لدفع مبلغ معين ثم قطع احدهم جزء من نبض الوطن :
قصة محمد اسماعيل قصة ماساوية شاهد الفيديو للتعرف على باقي التفاصيل ... يديه اليسرى و اكتملت الجريمه بانهم قاموا بالقاء الجزء المقطوع من يديه الى كلب لياكلها امام عينيه
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