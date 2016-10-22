الصفحة الرئيسية / منوعات / بالفيديو .. سائق التوك توك : البلطجية قطعوا كف ايدي ورموه لكلب

بالفيديو .. سائق التوك توك : البلطجية قطعوا كف ايدي ورموه لكلب أرسل الخبر



قصة محمد اسماعيل قصة ماساوية شاهد الفيديو للتعرف على باقي التفاصيل ... يديه اليسرى و اكتملت الجريمه بانهم قاموا بالقاء الجزء المقطوع من يديه الى كلب لياكلها امام عينيه .



حكاية ماساوية بطلها سائق توك توك بسيط حاول البلطجيه سرقته, و خلال ساعتين توالت الصدمات فقد خطفوه ثم حاول ابتزازه لدفع مبلغ معين ثم قطع احدهم جزء من نبض الوطن :قصة محمد اسماعيل قصة ماساوية شاهد الفيديو للتعرف على باقي التفاصيل ... يديه اليسرى و اكتملت الجريمه بانهم قاموا بالقاء الجزء المقطوع من يديه الى كلب لياكلها امام عينيه . وكالات مصرية Saida Online