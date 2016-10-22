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فرنجية ينسحب من معركة الرئاسة !! أرسل الخبر



واعتبرت ان "عدم انسحاب فرنجية من المعركة الرئاسية قد يجدد هواجس رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون ومخاوفه من مفاجآت في جلسة الانتخاب، ما قد يدفعه الى المطالبة بتأجيلها مرة اخرى، وهو الذي لطالما انتظرها على نار الشوق للرئاسة الموعودة"، لافتة الى ان "جلسة الانتخاب حاصلة ما لم يطرأ مستجد امني ضاغط".

ولفتت معلومات لـ"الأنباء" ال ان "العماد عون وضع اسم فرنجية على جدول جولته المرتقبة على رؤساء الكتل، لكنه يتريث الى ما بعد حسم رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط موقفه اليوم، والوقوف على خطاب الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله غداً".

واكدت المعلومات ان "رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة وعد ان يقترع بورقة بيضاء، وليس لأي مرشح ثان، داعيا لانتظار موقف الجانب الآخر". أشارت مصادر متابعة لصحيفة "الانباء" الكويتية الى "قناعة رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية اكثر من اي امر وقت آخر بالانسحاب من المعركة الرئاسية بعد ان ازال موقف رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري آخر امكانية لفوزه في السباق الى بعبدا".واعتبرت ان "عدم انسحاب فرنجية من المعركة الرئاسية قد يجدد هواجس رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون ومخاوفه من مفاجآت في جلسة الانتخاب، ما قد يدفعه الى المطالبة بتأجيلها مرة اخرى، وهو الذي لطالما انتظرها على نار الشوق للرئاسة الموعودة"، لافتة الى ان "جلسة الانتخاب حاصلة ما لم يطرأ مستجد امني ضاغط".ولفتت معلومات لـ"الأنباء" ال ان "العماد عون وضع اسم فرنجية على جدول جولته المرتقبة على رؤساء الكتل، لكنه يتريث الى ما بعد حسم رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط موقفه اليوم، والوقوف على خطاب الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله غداً".واكدت المعلومات ان "رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة وعد ان يقترع بورقة بيضاء، وليس لأي مرشح ثان، داعيا لانتظار موقف الجانب الآخر". الأنباء Saida Online