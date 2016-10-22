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وداعاً للأرقام المميزة في لبنان !!! أرسل الخبر



ويقضي هذا البند، الذي اصبح قانوناً، بسحب صلاحية اصدار القرارات المتعلقة باعطاء لوحات مميزة من ثلاثة ارقام واربعة ارقام من يد وزير الداخلية، وحتى سحب صلاحية اصدار قرارات بمنح لوحات مميزة من ستة ارقام "serie " من يد مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات اعتباراً من الخميس المقبل، موعد نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً.

وعلية يحصر القانون في شكله الجديد كل الارقام في المكننة في هيئة ادارة السير، ويتساوى جميع المواطنين عند تسجيل سيراتهم لتصدر الارقام عشوائي، بحسب الكومبيوتر، من دون افضلية لمواطن على غيره، ولكن يبقى السؤال في لبنان: هل يترك الحاسوب ليعمل بمبدأ برنامجه، او هناك حسابات اخرى للسياسيين والنافذين، تعيد القديم على قدمه؟ لن يحظى اصحاب النفوذ بعد اليوم بأرقامٍ مميزة من ثلاثة ارقام او اربعة أو خمسة وحتى "serie" ستة ارقام، ليتباهوا فيها على لوحات سياراتهم الفخمة، وذلك بعد اقرار مجلس النواب في جلسته التشريعية الاخيرة بندًا استطاعت لجنة الأشغال والطاقة والنقل النيابية ادراجه على جدول اعمال الجلسة، من دون ان يتنبه إليه النواب المتضررين من هذا القانون.ويقضي هذا البند، الذي اصبح قانوناً، بسحب صلاحية اصدار القرارات المتعلقة باعطاء لوحات مميزة من ثلاثة ارقام واربعة ارقام من يد وزير الداخلية، وحتى سحب صلاحية اصدار قرارات بمنح لوحات مميزة من ستة ارقام "serie " من يد مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات اعتباراً من الخميس المقبل، موعد نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً.وعلية يحصر القانون في شكله الجديد كل الارقام في المكننة في هيئة ادارة السير، ويتساوى جميع المواطنين عند تسجيل سيراتهم لتصدر الارقام عشوائي، بحسب الكومبيوتر، من دون افضلية لمواطن على غيره، ولكن يبقى السؤال في لبنان: هل يترك الحاسوب ليعمل بمبدأ برنامجه، او هناك حسابات اخرى للسياسيين والنافذين، تعيد القديم على قدمه؟ مروان القدوم - Saida Online