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البزري يلتقي وفد كتلة التغيير والإصلاح أرسل الخبر























التقى الدكتور عبد الرحمن البزري في منزله وفد كتلة التغيير والإصلاح النائبين زياد أسود وأمل أبوزيد، وبحضور الحاج بسام القطب والمهندس نزيه قبرصلي والسيد وائل البساط والمنسق العام لتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا السيد ماجد حمتو، وجرى البحث في المستجدات الأخيرة على الساحة اللبنانية والمتمثلة بعودة الحركة والروح الى الملف الرئاسي وامكانية ملء الشغور وانتخاب رئيس جديد للبلاد في القريب العاجل وتأييد كتلة المستقبل لترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية. وضع الوفد البزري في الأجواء التي رافقت هذا التطور السياسي والمباحثات التي جرت بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، وموقف مختلف الأفرقاء السياسيين، كما جرى البحث في العلاقة بين صيدا ومحيطها وبين الروابط القوية التي تجمع بين اهالي المنطقة وضرورة العمل على تفعيل هذه الروابط وإزالة كل المعوقات التي تمنع تطورها وعودتها الى ما كانت عليه في السابق كنموذج يحتذى به في التعايش والوحدة الوطنية. وفي ختام اللقاء ادلى الدكتور عبد الرحمن البزري بتصريح اكد فيه وقوفه الى جانب كل التطورات الايجاية والجهود التي تساعد على ملء الشغور وتحريك المؤسسات وتفعيل الخدمات وتنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية التي تنذر بخطر جسيم في حال استمرار ركودها. وتمنى البزري ان يتم هذا الاستحقاق الرئاسي فصولاً بإجماع أو بشبه اجماع وان يشارك الجميع في القرار وفي التفاهمات لان في ذلك حفاظاً على الدور الوطني الجامع لرئاسة الجمهورية وعلى الرمزية السياسية التي يتمتع بها العماد عون. صيدا أون لاين Saida Online