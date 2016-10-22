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الجماعة الاسلامية تستقبل النائبين أبو زيد وأسود أرسل الخبر



وأكد د. حمود على متانة العلاقة التي تربط صيدا بشرقها وصولاً إلى جزين مع الحرص على استمرارها وتطويرها من خلال التواصل الدائم والحوار وهذا كان جزء أساسي من النقاش مع السادة النواب.

أما بالشأن الرئاسي فقد ناقشنا موضوع الرئاسة وأكدنا أننا مع الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية واليوم قبل الغد لإنهاء حالة الفراغ الني نعيشها منذ أكثر من سنتين والتي انعكست على باقي المؤسسات الدستورية شللاً وتعطيلاً مما أدى إلى تعاظم حالات الفوضى والفساد واللااستقرار.

وأضاف، كنا صريحين جداً مع السادة النواب وأكدنا أننا نريد أن نناقش البرامج والقرارات والهواجس قبل الحديث عن الأسماء.

وبما ان الدستور اللبناني يحدد الشروط التي يجب أن تنطبق على المرشحين للرئاسة الأولى وهذه الشروط تنطبق على الكثيرين لذلك فاننا نفضل أن يكون الرئيس القادم من خارج الاصطفافات السياسية الحاليه.

كما أن هناك هواجس كثيرة لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين وتحديداً في الشارع الإسلامي من سياسات وتصريحات ومواقف التيار الوطني الحر في محطات كثيرة لا تطمئن إلى أن الجنرال عون هو الخيار الأنسب لرئاسة الجمهورية.

















استقبل نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود في مركز الجماعة في صيدا نائبي جزين عن التيار الوطني الحر أمل أبو زيد و زياد أسود وبحضور أعضاء في قيادة الجماعة حسن أبو زيد وحسن الشماس ومحمد الزعتري وأحمد الحبال حيث جرى التداول بالشؤون السياسية العامة والشأن الرئاسي والأوضاع الاقتصادية والأمنية.وأكد د. حمود على متانة العلاقة التي تربط صيدا بشرقها وصولاً إلى جزين مع الحرص على استمرارها وتطويرها من خلال التواصل الدائم والحوار وهذا كان جزء أساسي من النقاش مع السادة النواب.أما بالشأن الرئاسي فقد ناقشنا موضوع الرئاسة وأكدنا أننا مع الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية واليوم قبل الغد لإنهاء حالة الفراغ الني نعيشها منذ أكثر من سنتين والتي انعكست على باقي المؤسسات الدستورية شللاً وتعطيلاً مما أدى إلى تعاظم حالات الفوضى والفساد واللااستقرار.وأضاف، كنا صريحين جداً مع السادة النواب وأكدنا أننا نريد أن نناقش البرامج والقرارات والهواجس قبل الحديث عن الأسماء.وبما ان الدستور اللبناني يحدد الشروط التي يجب أن تنطبق على المرشحين للرئاسة الأولى وهذه الشروط تنطبق على الكثيرين لذلك فاننا نفضل أن يكون الرئيس القادم من خارج الاصطفافات السياسية الحاليه.كما أن هناك هواجس كثيرة لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين وتحديداً في الشارع الإسلامي من سياسات وتصريحات ومواقف التيار الوطني الحر في محطات كثيرة لا تطمئن إلى أن الجنرال عون هو الخيار الأنسب لرئاسة الجمهورية. صيدا أون لاين Saida Online