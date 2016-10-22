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تشكيلة الحكومة الأولى في العهد.. نادر الحريري وروكز والفرزلي ورياشي أرسل الخبر



المعلومات المتقاطعة بدأت تشير إلى إتجاه القوى السياسية الفاعلة لإبقاء الحصص الوزارية على ما هي عليه في حكومة العهد الأولى تجنباً للمماطلة في التفاوض وعرقلة التشكيل وما يستتبع ذلك من إشكالات.



وتلفت المصادر إلى أن حصّة "التيار الوطني الحرّ" ستبقى على حالها، وكذلك حصة "الطاشناق"، إي وزارة الطاقة، في حين يحافظ "البرتقاليون" على الخارجية والتربية، بينما يحصل الرئيس (العماد ميشال عون) على حصّة الرئيس السابق ميشال سليمان، أي وزارة المهجرين والدفاع والشباب والرياضة.



وترجح المصادر أن تنتقل وزارة الخارجية من الطائفة المارونية إلى الطائفة الأرثوذكسية ليستلمها النائب السابق إيلي الفرزلي على رغم محاولة الأخير نفي الخبر، كما ستنتقل وزارة الدفاع من أورثوذكسي إلى ماروني ليستلمها العميد شامل روكز، وستتولى ميراي عون وزارة المهجرين.



وترى المصادر أن "القوات اللبنانية" ستحصل على الحصة الكتائبية كاملة إذا قررحزب "الكتائب" عدم المشاركة، أما إذا كان القرار بالمشاركة فيحافظ الكتائب على وزارة الإقتصاد. أما "القوات" فتحصل على الإعلام ليتولاها ملحم رياشي، وكذلك وزارة العمل، إضافة إلى وزارة ثالثة قد تكون الإتصالات.



وتقول المصادر أنه في حال قرر تيار "المردة" المشاركة في الحكومة فسيحافظ على وزراة الثقافة، كذلك سيحافظ تيار"المستقبل" على وزارة الداخلية، وسيحصل على وزراء الرئيس تمام سلام، وكما سيحافظ الوزير فرعون على وزارة السياحة.



هذه التشكيلة التي بدأت تتداول بشكل واسع في الأوساط السياسية اللبنانية ستكون واردة في حال قررت "حركة أمل" المشاركة لتحصل على وزراة المالية وباقي الوزارات التي هي من حصتها حالياً. أما في حال لم تشارك "أمل" فإن الأمور ستتعرقل لأنه من غير الممكن حصول "حزب الله" على وزارة المالية بسبب العقوبات المالية التي قد تفرض على لبنان.



هذا وبدأ يُتداول في الأوساط القريبة من "المستقبل" أن الرئيس سعد الحريري سيقوم بتوزير القيادي نادر الحريري في الحكومة الأولى للعهد.



بشكل جدّي يسعى "التيار الوطني الحرّ" إلى ضمّ كل القوى السياسية إلى الحكومة الأولى في العهد، والتي سيكون من أولى مهامها التحضير للإنتخابات النيابية المقبلة، ولعل أهم من يرغب العماد ميشال عون بإشراكهم هو رئيس المجلس النيابي نبيه برّي ومن ثمّ تيار "المردة" و"الكتائب" بغض النظر عن تأييدهم له أو عدمه.المعلومات المتقاطعة بدأت تشير إلى إتجاه القوى السياسية الفاعلة لإبقاء الحصص الوزارية على ما هي عليه في حكومة العهد الأولى تجنباً للمماطلة في التفاوض وعرقلة التشكيل وما يستتبع ذلك من إشكالات.وتلفت المصادر إلى أن حصّة "التيار الوطني الحرّ" ستبقى على حالها، وكذلك حصة "الطاشناق"، إي وزارة الطاقة، في حين يحافظ "البرتقاليون" على الخارجية والتربية، بينما يحصل الرئيس (العماد ميشال عون) على حصّة الرئيس السابق ميشال سليمان، أي وزارة المهجرين والدفاع والشباب والرياضة.وترجح المصادر أن تنتقل وزارة الخارجية من الطائفة المارونية إلى الطائفة الأرثوذكسية ليستلمها النائب السابق إيلي الفرزلي على رغم محاولة الأخير نفي الخبر، كما ستنتقل وزارة الدفاع من أورثوذكسي إلى ماروني ليستلمها العميد شامل روكز، وستتولى ميراي عون وزارة المهجرين.وترى المصادر أن "القوات اللبنانية" ستحصل على الحصة الكتائبية كاملة إذا قررحزب "الكتائب" عدم المشاركة، أما إذا كان القرار بالمشاركة فيحافظ الكتائب على وزارة الإقتصاد. أما "القوات" فتحصل على الإعلام ليتولاها ملحم رياشي، وكذلك وزارة العمل، إضافة إلى وزارة ثالثة قد تكون الإتصالات.وتقول المصادر أنه في حال قرر تيار "المردة" المشاركة في الحكومة فسيحافظ على وزراة الثقافة، كذلك سيحافظ تيار"المستقبل" على وزارة الداخلية، وسيحصل على وزراء الرئيس تمام سلام، وكما سيحافظ الوزير فرعون على وزارة السياحة.هذه التشكيلة التي بدأت تتداول بشكل واسع في الأوساط السياسية اللبنانية ستكون واردة في حال قررت "حركة أمل" المشاركة لتحصل على وزراة المالية وباقي الوزارات التي هي من حصتها حالياً. أما في حال لم تشارك "أمل" فإن الأمور ستتعرقل لأنه من غير الممكن حصول "حزب الله" على وزارة المالية بسبب العقوبات المالية التي قد تفرض على لبنان.هذا وبدأ يُتداول في الأوساط القريبة من "المستقبل" أن الرئيس سعد الحريري سيقوم بتوزير القيادي نادر الحريري في الحكومة الأولى للعهد. علي منتش - لبنان 24 Saida Online