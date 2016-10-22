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بالصور...‏8 جرحى نتيجة انقلاب فان للركاب على اوتوستراد الجية باتجاه صيدا أرسل الخبر



وقد ادى الحادث الى جرح ثمانية اشخاص حيث قام عناصر الصليب الاحمر اللبناني بنقلهم الى المستشفيات.

وقد حضر الى المكان القوى الامنية وعملت على تنظيم السير بسبب الزحمة الخانقة التي تسبب بها الحادث.









وقع حادث سير مروع على اوتوستراد الجية باتجاه صيدا حيث انقلب فان للركاب من نوع مازدا لون احمر.وقد ادى الحادث الى جرح ثمانية اشخاص حيث قام عناصر الصليب الاحمر اللبناني بنقلهم الى المستشفيات.وقد حضر الى المكان القوى الامنية وعملت على تنظيم السير بسبب الزحمة الخانقة التي تسبب بها الحادث. صيدا أون لاين