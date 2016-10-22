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الشيخ ماهر حمود يستقبل نائبي جزين ووفد من الحوزات العلمية في قم‎ أرسل الخبر





كما استقبل سماحته وفدا موسعا من إدارة الحوزات الدينية في مدينة قم برئاسة السيد "كاظم باقري" وحضور الشيخ "يوسف سبيتي" مدير الحوزة في بيروت والشيخ محمد عمرو العضو الإداري في تجمع العلماء المسلمين، وحصل حديث موسع حول ضرورة الحوار والتواصل بين كافة المدارس الإسلامية لمحاولة تقريب وجهات النظر الفقهية، والتأكيد على ضرورة توحيد الموقف السياسي في مواجهة إسرائيل والاستكبار العالمي، مؤكدا أن الحوار الفقهي يجب أن يؤدي إلى توحيد الموقف السياسي، مثمنا الجهد الذي تقوم به الحوزات في إيران لتوحيد الصف الإسلامي ولتقريب وجهات النظر ولاستمرار الحوار بين المسلمين.

















استقبل رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة سماحة الشيخ ماهر حمود في مكتبه نائبي جزين "امل ابو زيد" و "زياد الاسود" بحضور نجله المحامي محي الدين والحاج عبد السلام الصالح، وتم الحديث عن الاستحقاق الرئاسي، حيث أكد سماحته للوفد أن أهمية هذا الاستحقاق انه يأتي لأول مرة صناعة لبنانية وأنه يأتي بعد طول انتظار، كما أكد على جرأة الرئيس سعد الحريري في اتخاذ هذا القرار، كما انه لا يرى خطورة أو إرباكا في معارضة الرئيس بري الذي يعتبر ضابط إيقاع السياسة اللبنانية نحو الأفضل، كما أبدى بعض الملاحظات على بعض التصاريح والمواقف التي يدلي بها بعض المسؤولين في التيار الوطني الحر، مؤكدا على أن الحوار يجب أن يستمر قبل وبعد الاستحقاق الرئاسي معتبرا أن خطوة انتخاب الرئيس ميشال عون إن شاء الله ستكون بداية للجمهورية الثالثة حيث إن شاء الله سيتم إصلاح الكثير مما فسد من الأمور وتوضع الأمور في نصابها الصحيح للتعاون مع كافة الافرقاء الفاعلين في الجمهورية اللبنانية من كافة الطوائف والفئات.كما استقبل سماحته وفدا موسعا من إدارة الحوزات الدينية في مدينة قم برئاسة السيد "كاظم باقري" وحضور الشيخ "يوسف سبيتي" مدير الحوزة في بيروت والشيخ محمد عمرو العضو الإداري في تجمع العلماء المسلمين، وحصل حديث موسع حول ضرورة الحوار والتواصل بين كافة المدارس الإسلامية لمحاولة تقريب وجهات النظر الفقهية، والتأكيد على ضرورة توحيد الموقف السياسي في مواجهة إسرائيل والاستكبار العالمي، مؤكدا أن الحوار الفقهي يجب أن يؤدي إلى توحيد الموقف السياسي، مثمنا الجهد الذي تقوم به الحوزات في إيران لتوحيد الصف الإسلامي ولتقريب وجهات النظر ولاستمرار الحوار بين المسلمين. صيدا أون لاين Saida Online