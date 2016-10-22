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فيسبوك ستسمح بنشر صور صادمة! أرسل الخبر



وكتب نائبا رئيس فيسبوك جويل كابلان وجاستن اوسوفسكي في مدونة "سنبدأ بالسماح بمزيد من المضامين التي يعتبر الناس انها مهمة وتستحق ان تكون ضمن الاحداث الراهنة وانها ذات اهمية للجمهور حتى لو لم تكن تحترم معاييرنا".

واضافا "ننوي السماح بمزيد من الصور والقصص من دون ان يشكل ذلك خطرا على السلامة او من دون ان يطلع قصر او اي شخص اخر لا يرغب بمشاهدتها، على هذه الصور الرهيبة".

وانتقدت "فيسبوك" مرات عدة لانها سحبت مضامين اعتبرت صادمة مع انها كانت ذات اهمية خاصة كان اخرها شريط فيديو للوقاية من مرض السرطان.

وتحظر "فيسبوك" على مستخدميها البالغ عددهم 1,7 مليار نشر صور عري باستثناء الاعمال الفنية وصور الرضاعة والمحتويات التربوية. وتمنع الشبكة كذلك اي دعوة الى الحقد او العنف. قالت شبكة "فيسبوك" انها ستبدأ السماح بنشر صور ومضامين قد تكون صادمة اذا كانت تندرج في اطار الاحداث الراهنة، مخففة بذلك قواعدها التي تعتبر صارمة جدا احيانا.وكتب نائبا رئيس فيسبوك جويل كابلان وجاستن اوسوفسكي في مدونة "سنبدأ بالسماح بمزيد من المضامين التي يعتبر الناس انها مهمة وتستحق ان تكون ضمن الاحداث الراهنة وانها ذات اهمية للجمهور حتى لو لم تكن تحترم معاييرنا".واضافا "ننوي السماح بمزيد من الصور والقصص من دون ان يشكل ذلك خطرا على السلامة او من دون ان يطلع قصر او اي شخص اخر لا يرغب بمشاهدتها، على هذه الصور الرهيبة".وانتقدت "فيسبوك" مرات عدة لانها سحبت مضامين اعتبرت صادمة مع انها كانت ذات اهمية خاصة كان اخرها شريط فيديو للوقاية من مرض السرطان.وتحظر "فيسبوك" على مستخدميها البالغ عددهم 1,7 مليار نشر صور عري باستثناء الاعمال الفنية وصور الرضاعة والمحتويات التربوية. وتمنع الشبكة كذلك اي دعوة الى الحقد او العنف. Saida Online