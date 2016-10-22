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مصالحة بين عائلتين برعاية أبو عرب واللينو في البركسات داخل عين الحلوة أرسل الخبر



وتحدث الشيخ دهشة عن التعاون على البر والتقوى ، وأن من أعظم الامور عند الله هو إصلاح ذات البين وأن نكون دائما دعاة ومفاتيح للخير مغاليق للشر وأن ينعم على شعبنا وأمتنا بالوحدة والأمن والأمان.

















جرت مصالحة بين ثلاث عائلات على خلفية اشكال فردي وقع في منطقة البركسات في مخيم عين الحلوة وذلك برعاية قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب ورئيس التيار الإصلاحي لحركة فتح في لبنان العميد محمود عبد الحميد عيسى "اللينو" بحضور قائد كتيبة شهداء عين الحلوة في حركة فتح العميد قتيبة تميم وإمام مصلى المقدسي الشيخ إياد دهشة ومسؤول العلاقات السياسة لحركة الجهاد الإسلامي عمار حوران وكوادر في حركة فتح والتيار الإصلاحي وعدد من أبناء المنطقة. افتتح الجلسة العميد قتيبة بكلام عن الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني والتماسك ولعدم الإنجرار للفتن الداخلية حتى لا نتناسي القضية الفلسطينية المقدسة التي يسعى العدو الصهيوني من خلال مشاريعه المشبوهة أن ينسينا إياها.وتحدث الشيخ دهشة عن التعاون على البر والتقوى ، وأن من أعظم الامور عند الله هو إصلاح ذات البين وأن نكون دائما دعاة ومفاتيح للخير مغاليق للشر وأن ينعم على شعبنا وأمتنا بالوحدة والأمن والأمان. صيدا أون لاين Saida Online