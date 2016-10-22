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مسلحو "داعش" يحاولون الفرار من الموصل متنكرين بملابس نسائية أرسل الخبر



مسؤول كبير في "داعش" حاول الفرار متنكرا بملابس نسائية

ونشرت صحيفة "ذي صن" البريطانية، الخميس 20 أكتوبر/تشرين الثاني صورا للمتطرفين المعتقلين، مرجحة أنهما حاولا استغلال أمر صادر من قبل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي يسمح لـ"نساء الخلافة" بمغادرة مدينة الموصل لكي لا يقعن في الأسر لدى القوات العراقية، المدعومة من البيشمركة والحشد الشعبي والحشد العشائري، إذا نجحت في استعادة المدينة.



في غضون ذلك، قال الجنرال الأمريكي غاري فوليسكي، قائد القوات البرية للتحالف الدولي ضد "داعش" إن القوات العراقية ستحمي جميع المواطنين الذين يخرجون من الموصل، متعهدا بإحباط محاولات المتطرفين الفرار من المدينة ضمن سيل المشردين.



وأضاف المسؤول الأمريكي أن هذا الأمر صعب للغاية بالنسبة إلى متشددي "داعش" المتواجدين حاليا داخل المدينة، إذ ينتمي العديد منهم إلى جنسيات أجنبية.



يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي أفشلت فيها قوات الأمن محاولة مسلحي تنظيم "داعش" الفرار من المناطق المحاصرة، متنكرين بزي نساء، إذ ألقي القبض في أواخر الشهر المنصرم على الوالي الأمني لتنظيم "داعش" في مدينة الشرقاط، أبو عمر العسافي، في حالة مماثلة. تمكنت قوات البيشمركة الكردية من إلقاء القبض على عنصرين لتنظيم "داعش" متنكرين بزي نسائي حاولا الفرار من مدينة الموصل التي تسعى القوات العراقية لتحريرها من نير الإرهاب.مسؤول كبير في "داعش" حاول الفرار متنكرا بملابس نسائيةونشرت صحيفة "ذي صن" البريطانية، الخميس 20 أكتوبر/تشرين الثاني صورا للمتطرفين المعتقلين، مرجحة أنهما حاولا استغلال أمر صادر من قبل زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي يسمح لـ"نساء الخلافة" بمغادرة مدينة الموصل لكي لا يقعن في الأسر لدى القوات العراقية، المدعومة من البيشمركة والحشد الشعبي والحشد العشائري، إذا نجحت في استعادة المدينة.في غضون ذلك، قال الجنرال الأمريكي غاري فوليسكي، قائد القوات البرية للتحالف الدولي ضد "داعش" إن القوات العراقية ستحمي جميع المواطنين الذين يخرجون من الموصل، متعهدا بإحباط محاولات المتطرفين الفرار من المدينة ضمن سيل المشردين.وأضاف المسؤول الأمريكي أن هذا الأمر صعب للغاية بالنسبة إلى متشددي "داعش" المتواجدين حاليا داخل المدينة، إذ ينتمي العديد منهم إلى جنسيات أجنبية.يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي أفشلت فيها قوات الأمن محاولة مسلحي تنظيم "داعش" الفرار من المناطق المحاصرة، متنكرين بزي نساء، إذ ألقي القبض في أواخر الشهر المنصرم على الوالي الأمني لتنظيم "داعش" في مدينة الشرقاط، أبو عمر العسافي، في حالة مماثلة. The Sun Saida Online