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بلدية صيدا: لم ندفع أي دية إلى عائلة ضحيتي مأساة غرق قارب النزهة في صيدا أرسل الخبر



ورد في أحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي تعليقا يذكر فيه أن بلدية صيدا دفعت دية لعائلة ضحيتي قارب النزهة الذي غرق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في صيدا .

ويهم البلدية أن توضح بأنها لم تدفع أية دية في هذا الموضوع، وأن رئيس البلدية الأستاذ محمد السعودي رعى مصالحة بين عائلة الضحيتين وبين أصحاب المركب الغارق بعد مساعي خيرة بذلت من أكثر من فاعلية في صيدا وفي مجدل عنجر أثمرت عن التفاهم بين أصحاب الشأن من أجل إسقاط الحقوق الشخصية في الدعاوى التي أقيمت وتسوية الأمر بينهم والصلح خير .

رحم الله ضحايا مأساة المركب الغارق وتغمدهم بواسع رحمته وألهم عائلاتهم الصبر والسلوان . صدر المكتب الإعلامي في بلدية صيدا توضيح جاء فيه :ورد في أحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي تعليقا يذكر فيه أن بلدية صيدا دفعت دية لعائلة ضحيتي قارب النزهة الذي غرق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك في صيدا .ويهم البلدية أن توضح بأنها لم تدفع أية دية في هذا الموضوع، وأن رئيس البلدية الأستاذ محمد السعودي رعى مصالحة بين عائلة الضحيتين وبين أصحاب المركب الغارق بعد مساعي خيرة بذلت من أكثر من فاعلية في صيدا وفي مجدل عنجر أثمرت عن التفاهم بين أصحاب الشأن من أجل إسقاط الحقوق الشخصية في الدعاوى التي أقيمت وتسوية الأمر بينهم والصلح خير .رحم الله ضحايا مأساة المركب الغارق وتغمدهم بواسع رحمته وألهم عائلاتهم الصبر والسلوان . صيدا أون لاين Saida Online