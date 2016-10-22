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أغرب طريقة ممكن أن تخطر على المسافر لتجنب " الوزن الزائد"! أرسل الخبر



فقاما بفتح حقائبهما والتقاط ملابس وأحذية منها بقدر المستطاع، وبعد ذلك، ارتدى الشابان ما أمكن من السترات والبنطلونات، وقاما بربط بعض الملابس حول رقبتيهما، أما الأحذية فقد ربطاها بشكل مضحك حول خصريهما وسط استغراب ودهشة المسافرين.

فيما تباينت ردود أفعال المسافرين في مطار سنغافورة على تصرف الشابين، فمنهم من وجد هذا التصرف ظريفا وذكيا في آن واحد، أما البعض الآخر فقد وصفه بانه “غبي وغير منطقي”. عندما علم شابان من سان فرانسيسكو بأن عليهما أن يدفعا مقابل الوزن الزائد لأمتعتهما، قاما بارتداء جميع ملابسهما في مشهد ظريف التقطته كاميرات المسافرين في مطار سنغافورة، وكان الشابان متوجهين من سنغافورة إلى سيدني، عندما أخبرهما موظف شركة الطيران بأن أمتعتهما تتعدى الوزن المسموح به..فقاما بفتح حقائبهما والتقاط ملابس وأحذية منها بقدر المستطاع، وبعد ذلك، ارتدى الشابان ما أمكن من السترات والبنطلونات، وقاما بربط بعض الملابس حول رقبتيهما، أما الأحذية فقد ربطاها بشكل مضحك حول خصريهما وسط استغراب ودهشة المسافرين.فيما تباينت ردود أفعال المسافرين في مطار سنغافورة على تصرف الشابين، فمنهم من وجد هذا التصرف ظريفا وذكيا في آن واحد، أما البعض الآخر فقد وصفه بانه “غبي وغير منطقي”. الآن Saida Online