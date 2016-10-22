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فيديو يحبس الانفاس لقرش أبيض يقتحم قفصا حديديا لغواص أرسل الخبر



ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية مقطع فيديو مروع يبرز لحظة هجوم قرش أبيض ضخم على مجموعة من الغواصين كانوا متواجدين داخل قفص على عمق 35 قدما تحت الماء قبالة جزيرة "غوادالوبي" المكسيكية.

وأظهر شريط الفيديو، الذي التقطه "كريغ كابهارت"، ونشر الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول، القرش وهو يدور حول الغواصين، الذين كانوا يلتقطون صورا له من داخل القفص الحديدي، وبعد ذلك اقترب القرش إلى حد كبير من القفص وحاول اختراقه، إلا أنه عجز عن ذلك.

وقال "كريغ" إن حادثة مماثلة وقعت في المكان نفسه، حيث استمر "قرش" في محاولاته دخول قفص أحد الغواصين، إلا أن القرش الأبيض علق بين القضبان، ليتمكن الغواص من الهروب والصعود لسطح المياه.



هاجم قرش أبيض قفص غواص تحت الماء في المكسيك، محاولا النفاذ إلى داخله، وذلك للمرة الثانية خلال أسابيع وفي المكان نفسه.ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية مقطع فيديو مروع يبرز لحظة هجوم قرش أبيض ضخم على مجموعة من الغواصين كانوا متواجدين داخل قفص على عمق 35 قدما تحت الماء قبالة جزيرة "غوادالوبي" المكسيكية.وأظهر شريط الفيديو، الذي التقطه "كريغ كابهارت"، ونشر الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول، القرش وهو يدور حول الغواصين، الذين كانوا يلتقطون صورا له من داخل القفص الحديدي، وبعد ذلك اقترب القرش إلى حد كبير من القفص وحاول اختراقه، إلا أنه عجز عن ذلك.وقال "كريغ" إن حادثة مماثلة وقعت في المكان نفسه، حيث استمر "قرش" في محاولاته دخول قفص أحد الغواصين، إلا أن القرش الأبيض علق بين القضبان، ليتمكن الغواص من الهروب والصعود لسطح المياه. وكالات Saida Online