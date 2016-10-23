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11 معلومة لا تعرفها عن ريجيم الماء أرسل الخبر



ولتطبيق ريجيم الماء اتبع الخطوات التالية:

1- شرب الماء على مدار اليوم.

شرب الماء خلال النهار يساعد على إبقاء الشعور بالشبع دون استهلاك القهوة ذات السعرات الحرارية العالية أو الوجبات الخفيفة.

2- شرب كوب من الماء قبل كل وجبة

تؤكد الدراسات أن شرب الماء قبل تناول كل وجبة يجعلك تستهلك سعرات حرارية أقل وهذا يؤدى إلى تحسين النتائج وفقدان الوزن، خاصة بالنسبة لكبار السن من البالغين والشباب، ولكن وبغض النظر عن عمرك، إذا كنت تستخدم الماء قبل تناول الوجبة لزيادة مقدار فقدان الوزن، فلا تنس مراقبة الكميات والسعرات الحرارية من المواد الغذائية الخاصة بك كذلك، وتوصي بعض التقارير الغذائية أن شرب كوب كامل من الماء قبل وأثناء وبعد وجبة الطعام يساعد على الهضم ويساهم في فقدان الوزن أسرع.

3- استبدال المشروبات المحلاة بالماء

حاول أن تتعود على شرب الماء بدلاً من الصودا والمشروبات الغازية والعصائر، أو غيرها من المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية.

4- شرب الماء البارد لتسريع عملية التمثيل الغذائي

بعكس ما هو معروف أن الماء الدافئ يساعد على فقدان الوزن، إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت أن الطاقة التي ينتجها الجسم ليعالج حرارة الماء البارد تساهم في حرق المزيد من السعرات الحرارية.

5- إنقاص استخدام الملح في الطعام

عليك خفض نسبة الملح في الأطعمة التي تتناولها يوميًا.. كثرة استخدام الملح يجعل جسدك يحتفظ بالماء بداخله وبالتالى لايساهم في فقدان الوزن.

6- اتباع ريجيم الماء قصير المدى للتخلص من السموم

ويعتمد على قليل من الغذاء وكثير من السوائل غير المحلاة والماء وإضافة الخضراوات الممتلئة بالماء مثل البطيخ والخضروات الورقية، لن تكون بهذا الريجيم طويل المدى حتى لا يؤثر عليك، عليك فقط أن تستخدمها لثلاث أو أربع أيام كحد أقصى.

7- الجمع بين نظام غذائي محدود السعرات الحرارية واتباع نظام الماء

يمكن شرب لترين من الماء قبل كل وجبة والحد من السعرات الحرارية اليومية (1200 للنساء و1500 للرجال)، إذا اتبعت هذا النظام لمدة عام فستتخلص نهائيًا من الوزن الزائد.

8- إضافة الأعشاب

عليك إضافة الأعشاب التي تعزز عملية التمثيل الغذائى مثل الشاي الأخضر والزنجبيل والقرفة، لكن انتبه ليس عليك أن تضيف السكر لأى من هذه المشروبات.

9- استبدال وجبة واحدة مع الماء النقي

عليك أن تستبدل وجبة يوميًا بشرب الماء الكثير.

10- استخدام المياه لمدة 24 ساعة

جرب أن تتناول العصائر غير المحلاة والماء لمدة 24 ساعة، وستفقد الكثير من الوزن في هذا اليوم، ولن تشعر بالتعب فالعصائر الطازجة ستمدك بما تحتاجه.

11- تجاوز الجوع بالماء

كلما شعرت بالجوع عليك أن تشرب ماء أو سوائل كثيرة حتى تشعر بالامتلاء والشبع. إذا كنت تعاني من الوزن الزائد، ويئست من اتباع العديد من الحميات الغذائية التي لم تأت بثمارها معك، فهذه المرة النتيجة مضمونة ومجربة مع ريجيم «الماء»، حسبما ذكر برنامج DR Ozولتطبيق ريجيم الماء اتبع الخطوات التالية:1- شرب الماء على مدار اليوم.شرب الماء خلال النهار يساعد على إبقاء الشعور بالشبع دون استهلاك القهوة ذات السعرات الحرارية العالية أو الوجبات الخفيفة.2- شرب كوب من الماء قبل كل وجبةتؤكد الدراسات أن شرب الماء قبل تناول كل وجبة يجعلك تستهلك سعرات حرارية أقل وهذا يؤدى إلى تحسين النتائج وفقدان الوزن، خاصة بالنسبة لكبار السن من البالغين والشباب، ولكن وبغض النظر عن عمرك، إذا كنت تستخدم الماء قبل تناول الوجبة لزيادة مقدار فقدان الوزن، فلا تنس مراقبة الكميات والسعرات الحرارية من المواد الغذائية الخاصة بك كذلك، وتوصي بعض التقارير الغذائية أن شرب كوب كامل من الماء قبل وأثناء وبعد وجبة الطعام يساعد على الهضم ويساهم في فقدان الوزن أسرع.3- استبدال المشروبات المحلاة بالماءحاول أن تتعود على شرب الماء بدلاً من الصودا والمشروبات الغازية والعصائر، أو غيرها من المشروبات ذات السعرات الحرارية العالية.4- شرب الماء البارد لتسريع عملية التمثيل الغذائيبعكس ما هو معروف أن الماء الدافئ يساعد على فقدان الوزن، إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت أن الطاقة التي ينتجها الجسم ليعالج حرارة الماء البارد تساهم في حرق المزيد من السعرات الحرارية.5- إنقاص استخدام الملح في الطعامعليك خفض نسبة الملح في الأطعمة التي تتناولها يوميًا.. كثرة استخدام الملح يجعل جسدك يحتفظ بالماء بداخله وبالتالى لايساهم في فقدان الوزن.6- اتباع ريجيم الماء قصير المدى للتخلص من السمومويعتمد على قليل من الغذاء وكثير من السوائل غير المحلاة والماء وإضافة الخضراوات الممتلئة بالماء مثل البطيخ والخضروات الورقية، لن تكون بهذا الريجيم طويل المدى حتى لا يؤثر عليك، عليك فقط أن تستخدمها لثلاث أو أربع أيام كحد أقصى.7- الجمع بين نظام غذائي محدود السعرات الحرارية واتباع نظام الماءيمكن شرب لترين من الماء قبل كل وجبة والحد من السعرات الحرارية اليومية (1200 للنساء و1500 للرجال)، إذا اتبعت هذا النظام لمدة عام فستتخلص نهائيًا من الوزن الزائد.8- إضافة الأعشابعليك إضافة الأعشاب التي تعزز عملية التمثيل الغذائى مثل الشاي الأخضر والزنجبيل والقرفة، لكن انتبه ليس عليك أن تضيف السكر لأى من هذه المشروبات.9- استبدال وجبة واحدة مع الماء النقيعليك أن تستبدل وجبة يوميًا بشرب الماء الكثير.10- استخدام المياه لمدة 24 ساعةجرب أن تتناول العصائر غير المحلاة والماء لمدة 24 ساعة، وستفقد الكثير من الوزن في هذا اليوم، ولن تشعر بالتعب فالعصائر الطازجة ستمدك بما تحتاجه.11- تجاوز الجوع بالماءكلما شعرت بالجوع عليك أن تشرب ماء أو سوائل كثيرة حتى تشعر بالامتلاء والشبع. Saida Online