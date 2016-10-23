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شاهد.. جندي باكستاني يصفع مراسلة تلفزيونية على الهواء مباشرة أرسل الخبر



وبدأت الأحداث، حينما اعترض الجندي تصوير المراسلة المنطقة، حيث قامت باستدعائه وبدا أنها تستجوبه على تصرفه.

وتجاهل الجندي حديث المراسلة في البداية، إلا أنه سرعان ما استدار عليها بعدما أمسكت به من منطقة قريبة من سلاحه، وأثناء محاولتها النقاش معه باستفزاز قام بصفعها بشكل مباشر .



أقدم شرطي باكستاني على صفع مراسلة تلفزيونية أثناء تسجيلها تقريرا على الهواء مباشرة بعدما قامت باستفزازه أكثر من مرة.وبدأت الأحداث، حينما اعترض الجندي تصوير المراسلة المنطقة، حيث قامت باستدعائه وبدا أنها تستجوبه على تصرفه.وتجاهل الجندي حديث المراسلة في البداية، إلا أنه سرعان ما استدار عليها بعدما أمسكت به من منطقة قريبة من سلاحه، وأثناء محاولتها النقاش معه باستفزاز قام بصفعها بشكل مباشر . Saida Online