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بالفيديو.. رولا يموت ولّعتها: عارية وجسمي حرّة في!
2016-10-23
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وكالات
وجهت عارضة الأزياء وشقيقة الفنانة هيفا وهبي، رولا يموت، رسالة شديدة اللهجة للمستشار مرتضى منصور، وذلك عقب اتهامه لها بوجود علاقة بينها وبين السياسي الهارب أيمن نور.
وقالت رولا فى بيان أصدرته عبر "إنستغرام": "مع احترامي لسعادة النائب في البرلمان المصري ورئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور.. أولا: والدتي من الجنسية المصرية السنية فحضرتك عم تحكي عن بنت مصرية قبل أي جنسية تانية، ووالدي من الجنسية اللبنانية البيروتية يعني بالإضافة، عم تحكي عن بنت مصرية لبنانية من الطائفة السنية من الجنسيتين".
وتابعت: "عارية ولا مش عارية، جسمي وحرّة فيه، أنا ليس لي علاقة بمشاكلكم السياسية ولا الحزبية ولا التنظيمية، ولا أنتمي لأي منها.. أنا أنتمي لتنظيم دولي وليس فقط مصري".
يذكر أن المستشار مرتضى منصور، عرض خلال أحد اللقاءات التلفزيونية صورة فاضحة تجمع بين أيمن نور ورولا يموت، قائلًا: "ماذا يفعل مع شقيقة هيفا وهبي، دا كان يناضل مع أخت هيفا وهي كانت بدون ملابس لا فوق ولا تحت، هذا الكاذب الجاسوس".

مع إحترامي لسعادة النائب في البرلمان المصري وصاحب نادي الزمالك المصري مرتضى منصور : أولا : والدتي من الجنسية المصرية السنية فحضرتك عم تحكي عن بنت مصرية قبل أي جنسية تانية . ووالدي من الجنسية اللبنانية البيروتية يعني بالإضافة عم تحكي عن بنت مصرية /لبنانية من الطائفة السنية من الجنسيتين .. ثانيا : عارية ولا مش عارية جسمي وحرة فيه . ثالثا : أنا خريجة كلية إعلام فني وسياسي وكنت أعمل بمجلس النواب اللبناني بمبنى العلاقات الدولية الخارجية ولكن حوربت كثيرا لوصلت معي حارب لأخد مني مركزي بمركزها الغناءي . رابعا : أنا لا دخل لي بمشاكلكم السياسية ولا الحزبية ولا التنظيمية . ولا أنتمي لأي منها . خامسا والأهم : أنا أنتمي لتنظيم دولي وليس فقط مصري . #rolayammout #rolayamout #anarola #رولايموت #ملكةالإغراء #نجمةالعصر

A video posted by Rola Yamout (@rola_yammout_official) on

 

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