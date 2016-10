بالفيديو.. رولا يموت ولّعتها: عارية وجسمي حرّة في!

مع إحترامي لسعادة النائب في البرلمان المصري وصاحب نادي الزمالك المصري مرتضى منصور : أولا : والدتي من الجنسية المصرية السنية فحضرتك عم تحكي عن بنت مصرية قبل أي جنسية تانية . ووالدي من الجنسية اللبنانية البيروتية يعني بالإضافة عم تحكي عن بنت مصرية /لبنانية من الطائفة السنية من الجنسيتين .. ثانيا : عارية ولا مش عارية جسمي وحرة فيه . ثالثا : أنا خريجة كلية إعلام فني وسياسي وكنت أعمل بمجلس النواب اللبناني بمبنى العلاقات الدولية الخارجية ولكن حوربت كثيرا لوصلت معي حارب لأخد مني مركزي بمركزها الغناءي . رابعا : أنا لا دخل لي بمشاكلكم السياسية ولا الحزبية ولا التنظيمية . ولا أنتمي لأي منها . خامسا والأهم : أنا أنتمي لتنظيم دولي وليس فقط مصري . #rolayammout #rolayamout #anarola #رولايموت #ملكةالإغراء #نجمةالعصر

A video posted by Rola Yamout (@rola_yammout_official) on Oct 22, 2016 at 5:26am PDT