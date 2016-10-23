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بالفيديو.. بعد اختفائه .. خريج التوك توك: أنا على قيد الحياة أرسل الخبر



وأثار "خريج التوكتوك" جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج «واحد من الناس» على قناة "الحياة"، متحدثًا عن معاناة المواطنين، وغلاء الأسعار، والتعليم، والأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وقال مصطفى لموقع "المصري اليوم": "أنا بطمن حبايبي الناس اللي اتعاطفت معايا ووقفت جنبي بجد.. انتوا فعلا بتنصروا الحق، أنا الحمد لله بخير وحي ومفيش أي مشكلة، ومفيش حد زي الناس بتقول من بتوع الأمن جولي، ولا حد سألني ولا سأل أهلي".

وأضاف: "الإشاعات مبتفدنيش، أنا مش جورج كلوني، ولا ممثل، أنا إنسان بسيط بصحى من النوم بروح شغلي وبأرجع أراعي أسرتي، فأي إشاعة باعتقالي أو قتلي مش هتسعدهم.. أنا متقتلتش ولا مت أنا حي أرزق، وفيه حاجات أهم مني نشغل دماغنا بيها، الشهدا أولى".



نفى مصطفى عبدالعظيم الذي اشتهر بـ"خريج التوك توك" ، ما تردد عن "مقتله أو تعرضه لتعذيب".وأثار "خريج التوكتوك" جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج «واحد من الناس» على قناة "الحياة"، متحدثًا عن معاناة المواطنين، وغلاء الأسعار، والتعليم، والأوضاع الاقتصادية للبلاد.وقال مصطفى لموقع "المصري اليوم": "أنا بطمن حبايبي الناس اللي اتعاطفت معايا ووقفت جنبي بجد.. انتوا فعلا بتنصروا الحق، أنا الحمد لله بخير وحي ومفيش أي مشكلة، ومفيش حد زي الناس بتقول من بتوع الأمن جولي، ولا حد سألني ولا سأل أهلي".وأضاف: "الإشاعات مبتفدنيش، أنا مش جورج كلوني، ولا ممثل، أنا إنسان بسيط بصحى من النوم بروح شغلي وبأرجع أراعي أسرتي، فأي إشاعة باعتقالي أو قتلي مش هتسعدهم.. أنا متقتلتش ولا مت أنا حي أرزق، وفيه حاجات أهم مني نشغل دماغنا بيها، الشهدا أولى". وكالات مصرية Saida Online