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شاهد: ماذا وجد داخل سمكة اشتراها من مطعم ! أرسل الخبر



وفي هذا المقطع يوثق مواطن خدعة جديدة لمطعم في جدة وذلك بهدف زيادة وزن السمك وذلك بوضع ثقالات حديدية داخل الاسماك لتصبح وزنها اثقل فيتم بيعها بسعر أغلى، وعند طبخها او تقديمها للعميل يتم تنظيفها وسحب الثقالات من داخلها .



تتنوع وسائل وأساليب الغش والخداع في بعض المطاعم من أجل الحصول على اكثر كمية من الارباح على حساب الزبائن الذين يجهلون هذه الحيل التي يتم ابتكارها كل فترة.وفي هذا المقطع يوثق مواطن خدعة جديدة لمطعم في جدة وذلك بهدف زيادة وزن السمك وذلك بوضع ثقالات حديدية داخل الاسماك لتصبح وزنها اثقل فيتم بيعها بسعر أغلى، وعند طبخها او تقديمها للعميل يتم تنظيفها وسحب الثقالات من داخلها . وكالات Saida Online