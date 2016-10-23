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القبص على راقصة وزوجها بعد نشرهما فيديو لعلاقتهما الحميمية.. ما المفاجأة التي كشفتها التحقيقات؟ أرسل الخبر



وكشف التحقيقات مفاجأة بان عن المتهمة وهي زواجها ثلاث مرات قبل بلوغها السن القانونية للزواج.

وتبين إنها عملت كراقصة عندما حضرت من بلدتها البحيرة منذ عامين، حيث كان عمرها 16 عاما وعملت بكباريهات شهيرة بالمهندسين ومصر الجديدة رغم أنها لم تحصل على ترخيص بمزاولة المهنة لعدم تجاوزها السن القانونية.

وفي مفاجأة أخرى كشفت التحريات أن المتهمة جمعت بين زوجين في نفس الوقت احداهما المتهم الذي نشرت برفقته فيديو اباحياً.

وكانت مباحث الآداب قد رصدت انتشار فيديو مخل على بعض المواقع وتبين من التحريات ان المتهمة راقصة مغمورة تدعي رودي والمتهم كوافير يدعي محمد، وانهما تزوجا منذ فترة ونشرا فيديو لعلاقتهما الحميمية فتم استصدار اذن من النيابة لضبطهما. القت الشرطة المصرية القبض على راقصة تدعى رودي وزوجها بعد نشرهما فيديو إباحي لهما على الإنترنت.وكشف التحقيقات مفاجأة بان عن المتهمة وهي زواجها ثلاث مرات قبل بلوغها السن القانونية للزواج.وتبين إنها عملت كراقصة عندما حضرت من بلدتها البحيرة منذ عامين، حيث كان عمرها 16 عاما وعملت بكباريهات شهيرة بالمهندسين ومصر الجديدة رغم أنها لم تحصل على ترخيص بمزاولة المهنة لعدم تجاوزها السن القانونية.وفي مفاجأة أخرى كشفت التحريات أن المتهمة جمعت بين زوجين في نفس الوقت احداهما المتهم الذي نشرت برفقته فيديو اباحياً.وكانت مباحث الآداب قد رصدت انتشار فيديو مخل على بعض المواقع وتبين من التحريات ان المتهمة راقصة مغمورة تدعي رودي والمتهم كوافير يدعي محمد، وانهما تزوجا منذ فترة ونشرا فيديو لعلاقتهما الحميمية فتم استصدار اذن من النيابة لضبطهما. Saida Online