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بلدية صيدا: التحقيقات أظهرت بأن تكسير عدد من الفواصل في وسطية شارع رياض الصلح حادث عرضي غير متعمد أرسل الخبر



وتلفت البلدية النظر بأنها وضعت سائر ما تتعرض له عدد من المشاريع الإنمائية من عمليات تخريب برسم الأجهزة المختصة لكشف الضالعين فيها ولا سيما ما تتعرض له الحديقة العامة ( التي أنشئت مكان جبل النفايات سابقا) ونزع عدد من لمبات أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية على كورنيش صيدا البحري مؤخرا.

وتدعو البلدية المواطنين الكرام وكل غيور على مصلحة المدينة بالإبلاغ فورا عن أية حالات مشبوهة يقصد منها الإعتداء على الأملاك العامة والبلدية وكل ما يتم وضعه او تركيبه من تجهيزات لتطوير مدينة صيدا وجعلها في مصاف المدن الحضارية والجمالية.







أعلنت بلدية صيدا في بيان عممه مكتبها الإعلامي بأن التحقيق في تكسير عدد من الفواصل في وسطية شارع رياض الصلح (التي وجدت صباح اليوم الأحد ) كان ناجما عن حادث عرضي غير متعمد وهو ما أظهرته كاميرات المراقبة لدى مراجعتها من قبل الجهات المختصة بعد ظهر اليوم .وتلفت البلدية النظر بأنها وضعت سائر ما تتعرض له عدد من المشاريع الإنمائية من عمليات تخريب برسم الأجهزة المختصة لكشف الضالعين فيها ولا سيما ما تتعرض له الحديقة العامة ( التي أنشئت مكان جبل النفايات سابقا) ونزع عدد من لمبات أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية على كورنيش صيدا البحري مؤخرا.وتدعو البلدية المواطنين الكرام وكل غيور على مصلحة المدينة بالإبلاغ فورا عن أية حالات مشبوهة يقصد منها الإعتداء على الأملاك العامة والبلدية وكل ما يتم وضعه او تركيبه من تجهيزات لتطوير مدينة صيدا وجعلها في مصاف المدن الحضارية والجمالية. صيدا أون لاين Saida Online