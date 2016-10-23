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بالصور... "سوا للبنان" يوم رياضي في جزين برعاية ومشاركة العميد شامل روكز أرسل الخبر



النشاط انطلق الساعة الثامنة صباحا من امام بلدية جزين، وبعد النشيد الوطني اللبناني القى رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش كلمة اكد فيها ان جزين تأخذ دورها الريادي وهي مفتوحة امام الجميع.

من جهته رحب العميد المتقاعد شامل روكز بالمشاركين في هذا النشاط من كل المناطق اللبنانية مؤكدا ان لبنان سيأخذ الدور الذي يجب ان يتبوأه.

بعدها انطلق المشاركون بالسباق من امام مركز البلدية يتقدمهم العميد روكز مخترقين الاسواق التجارية في جزين ليقطعوا مسافة 20 كلم على ثلاثة مراحل هي جزين، حيطورة، قيتولي وصولا الى بلدة روم ليعودوا بعدها بالباصات الى جزين.



















استضافت عروسة الشلال جزين يوماً رياضياً بعنوان "سوا للبنان" نظمه إتحاد بلديات جزين بالتعاون مع جمعية "سباق القمم" في جزين برعاية ومشاركة العميد شامل روكز لاستكشاف طبيعة جزين على مسار 20 كلم.النشاط انطلق الساعة الثامنة صباحا من امام بلدية جزين، وبعد النشيد الوطني اللبناني القى رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش كلمة اكد فيها ان جزين تأخذ دورها الريادي وهي مفتوحة امام الجميع.من جهته رحب العميد المتقاعد شامل روكز بالمشاركين في هذا النشاط من كل المناطق اللبنانية مؤكدا ان لبنان سيأخذ الدور الذي يجب ان يتبوأه.بعدها انطلق المشاركون بالسباق من امام مركز البلدية يتقدمهم العميد روكز مخترقين الاسواق التجارية في جزين ليقطعوا مسافة 20 كلم على ثلاثة مراحل هي جزين، حيطورة، قيتولي وصولا الى بلدة روم ليعودوا بعدها بالباصات الى جزين. صيدا اون لاين Saida Online