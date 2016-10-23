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بالصور...مقتل شخصين من مخيم المية ومية في العراق الى جانب تنظيم داعش أرسل الخبر



تنفيذهما عملية انتحارية بسيارتهما المفخخة على اسوار ولاية نينوى في العراق.

وقد وزع بيان نعي على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه:

"بسم الله الرحمن الرحيم "

"وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ "

تزف إليكم "دولة الخلافة الإسلامية" خبر إستشهاد الاخوين المؤمنين الصادقين طاه ر علي (ابو حمزة) وعيسى عزية (ابو يحيى) تقبلهما الله الغائرين بسيارتهما المفخخة على اسوار ولاية نينوى.

واكدت مصادر امنية ان الفلسطيني عيسى عزية من مخيم المية ومية في صيدا بينما طاهر علي هو فلسطيني سوري كان يقطن في مخيم المية ومية.





قتل الفلسطينيان طاهر علي (ابو حمزة) وعيسى عزية (ابو يحيى) من تنظيم الدولة الاسلامية " داعش" بعدتنفيذهما عملية انتحارية بسيارتهما المفخخة على اسوار ولاية نينوى في العراق.وقد وزع بيان نعي على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه:"بسم الله الرحمن الرحيم ""وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ "تزف إليكم "دولة الخلافة الإسلامية" خبر إستشهاد الاخوين المؤمنين الصادقين طاه ر علي (ابو حمزة) وعيسى عزية (ابو يحيى) تقبلهما الله الغائرين بسيارتهما المفخخة على اسوار ولاية نينوى.واكدت مصادر امنية ان الفلسطيني عيسى عزية من مخيم المية ومية في صيدا بينما طاهر علي هو فلسطيني سوري كان يقطن في مخيم المية ومية. صيدا اون لاين Saida Online