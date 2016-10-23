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بالصورة.. ميريام فارس استعادت مرافقها الضخم بعد غياب! أرسل الخبر



هذا الشاب يلفت النظر لأنّه يتمتع بقوام جسمانيّ كبير جداً وطويل وعريض، بينما ميريام تبدو أمامه كدمية صغيرة، وصار الرجل شهيراً بفضل ميريام التي يبدو أنّها لا تستغني عنه.

عاد الرجل إلى الضوء برفقة ميريام، التي انتشرت صورة لها من كواليس تصوير برنامج تلفزيونيّ، وهي خارجة من الكرافان الخاص بها، ويساعدها هو في التنقل باتجاه الاستوديو.

كثيرة هي التعليقات التي تناولت مرافق النجمة اللبنانية ميريام فارس، والتي أضاءت على حجمه الجسمانيّ الكبير، فكثرت النكات والتعليقات الطريفة حول اختيار ميريام لهذا الشاب، الذي يرافقها في حفلاتها كرجل أمن لحمايتها.هذا الشاب يلفت النظر لأنّه يتمتع بقوام جسمانيّ كبير جداً وطويل وعريض، بينما ميريام تبدو أمامه كدمية صغيرة، وصار الرجل شهيراً بفضل ميريام التي يبدو أنّها لا تستغني عنه.عاد الرجل إلى الضوء برفقة ميريام، التي انتشرت صورة لها من كواليس تصوير برنامج تلفزيونيّ، وهي خارجة من الكرافان الخاص بها، ويساعدها هو في التنقل باتجاه الاستوديو. الجرس Saida Online