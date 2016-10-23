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أخبار صيدا / بالصور... بلدية حارة صيدا للرئيس بري: معك كيفما قررت..معك اينما انت
بالصور... بلدية حارة صيدا للرئيس بري: معك كيفما قررت..معك اينما انت
2016-10-23 أرسل الخبر
صيدا أون لاين
رفعت بلدية حارة صيدا صورة كبيرة للرئيس نبيه بري فوق مبنى البلدية ولافتات في شوارع البلدة وعلى المستديرات كتب عليها:" انت والحق صنوان..فالحق معك دائما"، " معك كيفما قررت..معك اينما انت".
وتأتي هذه الخطوة للتأكيد ان بلدية حارة صيدا دائما مع الرئيس بري في كل خياراته التي كان آخرها معارضته لوصول العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية.
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