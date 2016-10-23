الصفحة الرئيسية / أخبار صيدا / بالصور... بلدية حارة صيدا للرئيس بري: معك كيفما قررت..معك اينما انت

بالصور... بلدية حارة صيدا للرئيس بري: معك كيفما قررت..معك اينما انت أرسل الخبر



وتأتي هذه الخطوة للتأكيد ان بلدية حارة صيدا دائما مع الرئيس بري في كل خياراته التي كان آخرها معارضته لوصول العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية.







رفعت بلدية حارة صيدا صورة كبيرة للرئيس نبيه بري فوق مبنى البلدية ولافتات في شوارع البلدة وعلى المستديرات كتب عليها:" انت والحق صنوان..فالحق معك دائما"، " معك كيفما قررت..معك اينما انت".وتأتي هذه الخطوة للتأكيد ان بلدية حارة صيدا دائما مع الرئيس بري في كل خياراته التي كان آخرها معارضته لوصول العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية. صيدا أون لاين