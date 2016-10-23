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وفاة الفنان الكبير محمود عبد العزيز منذ قليل وفنانون ينعونه على صفحاتهم أرسل الخبر



وشارك رضا صورة عبد العزيز عبر حسابته على تطبيق "انستغرام" معلقاً: "وداعاً نجمي المفضل"، ولم يتبين ما اذا كان الكوميديان السوري وقع ضحية الشائعات أن معطيات جديدة بحوزته.وزار موقع "صدى البلد" الفنان الكبير محمود عبد العزيز في مستشفى الصفا حيث يرقد بها منذ حوالي أسبوعين.

واطمأن "صدى البلد" على حالة الفنان

الكبير، من الأطباء الذين أكدوا أن حالته الصحية مستقرة وتتحسن باستمرار وذلك بعد أن انتشر منذ قليل شائعة تشير إلى وفاته.

ولم نتمكن من الوصول لـ"عبد العزيز" مباشرة بسبب الـ"بودّي جاردات" المتواجدين أمام غرفته والذين رفضوا دخولنا إلى غرفته للاطمئنان على حالته.

وكان الفنان والمنتج الشاب محمد محمود عبد العزيز أكّد في وقت سابق أن حالة والدة الصحية مستقرة حتى الآن، وهناك متابعة دقيقة من فريق الأطباء المعالج له، نافيا سفره خارج مصر لاستكمال العلاج.

وطالب جمهور والده وكل محبيه عبر "اليوم السابع" بالدعاء لوالده، قائلا: "الحمد لله صحة والدي في تحسن، ولكن ننتظر المزيد من الله، وأشكر كل من يدعو له، وأنا أطمع فى المزيد، فالدعاء يغير القدر".

وأعرب الشاب عن استيائه وغضبه الشديد من الشائعات التي يفبركها بعض الصحافيين في الفترة الاخيرة. نعى الفنّان السوري أيمن رضا منذ قليل النجم المصري محمود عبد العزيز الذي طالت شائعات الموت منذ إصابته بأزمة صحية في الأيام الأخيرة.وشارك رضا صورة عبد العزيز عبر حسابته على تطبيق "انستغرام" معلقاً: "وداعاً نجمي المفضل"، ولم يتبين ما اذا كان الكوميديان السوري وقع ضحية الشائعات أن معطيات جديدة بحوزته.وزار موقع "صدى البلد" الفنان الكبير محمود عبد العزيز في مستشفى الصفا حيث يرقد بها منذ حوالي أسبوعين.واطمأن "صدى البلد" على حالة الفنانالكبير، من الأطباء الذين أكدوا أن حالته الصحية مستقرة وتتحسن باستمرار وذلك بعد أن انتشر منذ قليل شائعة تشير إلى وفاته.ولم نتمكن من الوصول لـ"عبد العزيز" مباشرة بسبب الـ"بودّي جاردات" المتواجدين أمام غرفته والذين رفضوا دخولنا إلى غرفته للاطمئنان على حالته.وكان الفنان والمنتج الشاب محمد محمود عبد العزيز أكّد في وقت سابق أن حالة والدة الصحية مستقرة حتى الآن، وهناك متابعة دقيقة من فريق الأطباء المعالج له، نافيا سفره خارج مصر لاستكمال العلاج.وطالب جمهور والده وكل محبيه عبر "اليوم السابع" بالدعاء لوالده، قائلا: "الحمد لله صحة والدي في تحسن، ولكن ننتظر المزيد من الله، وأشكر كل من يدعو له، وأنا أطمع فى المزيد، فالدعاء يغير القدر".وأعرب الشاب عن استيائه وغضبه الشديد من الشائعات التي يفبركها بعض الصحافيين في الفترة الاخيرة. مجلة لها Saida Online