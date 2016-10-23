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فيديو مضحك لطفلة تجهش في البكاء حين يتبادل أهلها القبلات! أرسل الخبر



وفي التفاصيل، انتشر فيديو للطفلة إيلا هانيكين وهي تبكي في كلّ مرّة ترى والديها يتبادلان القبلات أمامها.

وشرح الوالدان كريسي ومات من ماريلاند كيف تبدأ ابنتهما بالبكاء حين تراهما يتابدلان القبلات من خلال فيديو نشراه عبر موقع فيسبوك وشوهد أكثر من 13 مليون مرّة.

وقالت الوالدة إنّ إيلا تضحك دائماً في العادة باستثناء حين تراهما يتبادلان القبلات.

واللافت في الفيديو كان أنّ الطفلة تتوقّف فجأة عن البكاء حين يتوقّف الوالدان عن تقبيل بعضهما البعض.



بفضل غيرتها البريئة، أصبحت طفلة أميركية نجمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وفي التفاصيل، انتشر فيديو للطفلة إيلا هانيكين وهي تبكي في كلّ مرّة ترى والديها يتبادلان القبلات أمامها.وشرح الوالدان كريسي ومات من ماريلاند كيف تبدأ ابنتهما بالبكاء حين تراهما يتابدلان القبلات من خلال فيديو نشراه عبر موقع فيسبوك وشوهد أكثر من 13 مليون مرّة.وقالت الوالدة إنّ إيلا تضحك دائماً في العادة باستثناء حين تراهما يتبادلان القبلات.واللافت في الفيديو كان أنّ الطفلة تتوقّف فجأة عن البكاء حين يتوقّف الوالدان عن تقبيل بعضهما البعض. موقع الجمهورية Saida Online