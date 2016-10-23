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بالصور... قدامى نادي الاصلاح صيدا بطل كاس المرحوم عماد ابو شامة "العلامة" أرسل الخبر



وقد انتهت المباراة بفوز قدامى نادي الاصلاح على قدامى نادي المعني صيدا بنتيجة 5-7 .

وقد شكر امين سر نادي المجدل صيدا محمد ابو شامة "ابو انس" شقيق المرحوم عماد ابو شامة كل من شارك في انجاح هذه المباراة التي تخلد ذكرى المرحوم خصوصا : نادي الاصلاح، نادي المعني، نادي المجدل صيدا اضافة الى مدير العلاقات العامة بنادي المجدل الكابتن خالد المعضم ابو حسن ومدرب نادي المجدل صيدا الكابتن ابراهيم بوجي.





























استضاف ملعب نادي المعني في صيدا بطولة المرحوم عماد ابو شامة "العلامة" حيث اقيمت مباراة بين فريق قدامى المعني صيدا وفريق قدامى نادي الاصلاح بحضور رئيس نادي شباب البلد حسين البواب، امين سر نادي النهضة عين الحلوة عدنان ورد، امين سر نادي الاصلاح صيدا الحاج محمد ابو العردات، امين سر نادي المجدل صيدا محمد ابو شامة "ابو انس".وقد انتهت المباراة بفوز قدامى نادي الاصلاح على قدامى نادي المعني صيدا بنتيجة 5-7 .وقد شكر امين سر نادي المجدل صيدا محمد ابو شامة "ابو انس" شقيق المرحوم عماد ابو شامة كل من شارك في انجاح هذه المباراة التي تخلد ذكرى المرحوم خصوصا : نادي الاصلاح، نادي المعني، نادي المجدل صيدا اضافة الى مدير العلاقات العامة بنادي المجدل الكابتن خالد المعضم ابو حسن ومدرب نادي المجدل صيدا الكابتن ابراهيم بوجي. صيدا اون لاين Saida Online