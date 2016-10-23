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فيديو عنيف: طلبت منه ألا يُدخن في المصعد فقط..ويا ليتها لم تطلب! أرسل الخبر



مقطع الفيديو الذي تم تصويره في لانغ فانغ بمقاطعة هيوبي الصينية، يظهر الرجل وهو يتجادل مع المرأة، قبل أن ينهال عليها بالضرب، بعد أن طلبت منه التوقف عن التدخين في المصعد.

وعقب توجيهه عدة لكمات إلى رأس ووجه المرأة، حاول المعتدي الخروج من المصعد، لكن الضحية أرادت الانتقام لنفسها، واستخدمت حقيبتها لتوجيه بعض الضربات له، قبل أن يعاود ضربها من جديد. وفي النهاية خرج من المصعد وحاول الابتعاد عن المكان بأقصى سرعة ممكنة.

غير أن المرأة لاحقت المعتدي، وصورته بهاتفها المحمول وهو يحاول الهرب، في حين كان الطفل الصغير في حالة من الصدمة وهو يلاحق والدته. ولا تزال الشرطة تحاول إلقاء القبض على المعتدي مستعينة بصور كاميرا المراقبة في المصعد، والصور التي القتطتها الضحية على هاتفها، بحسب ما أوردت صحيفة دايلي ميل البريطانية.



أقدم رجل صيني على ضرب وتعنيف سيدة صينية بشكل وحشي حاولت منعه من التدخين في المصعد، وصب جام غضبه عليها وراح يوجه لها اللكمات في وجهها ورأسها تحت أنظار طفلها الذي كان برفقتها.مقطع الفيديو الذي تم تصويره في لانغ فانغ بمقاطعة هيوبي الصينية، يظهر الرجل وهو يتجادل مع المرأة، قبل أن ينهال عليها بالضرب، بعد أن طلبت منه التوقف عن التدخين في المصعد.وعقب توجيهه عدة لكمات إلى رأس ووجه المرأة، حاول المعتدي الخروج من المصعد، لكن الضحية أرادت الانتقام لنفسها، واستخدمت حقيبتها لتوجيه بعض الضربات له، قبل أن يعاود ضربها من جديد. وفي النهاية خرج من المصعد وحاول الابتعاد عن المكان بأقصى سرعة ممكنة.غير أن المرأة لاحقت المعتدي، وصورته بهاتفها المحمول وهو يحاول الهرب، في حين كان الطفل الصغير في حالة من الصدمة وهو يلاحق والدته. ولا تزال الشرطة تحاول إلقاء القبض على المعتدي مستعينة بصور كاميرا المراقبة في المصعد، والصور التي القتطتها الضحية على هاتفها، بحسب ما أوردت صحيفة دايلي ميل البريطانية. وكالات Saida Online