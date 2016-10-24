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”سفير التواضع” يتسوق في صيدا القديمة أرسل الخبر



للوهلة الأولى لم يتنبه اصحاب المحال التجارية كما المواطنون الذين تواجدوا في ذلك الشارع لحظة مرور بون الى شخصيته، خاصة وانه كان يضع نظارات سوداء وغير محاط بأي حراس أمنيين، لكن بعضهم سرعان ما تعرف عليه ورحبوا به في مدينتهم معربين عن اعجابهم بتواضعه وقال احدهم : «هذا سفير فرنسا يتنقل بيننا كمواطن مثلنا ..حيث لا قطع طرق ولا اجراءات أمنية ولا مرافقين .. اين مسؤولينا في لبنان من هذه البساطة وهذا التواضع لـ"سفير التواضع".

بعيدا عن الاجراءات والتدابير الأمنية التي تتخذ عند اي زيارة لسفير دولة كبرى الى اي منطقة من لبنان ، فوجئ رواد سوق القشلة الشعبي عند مدخل صيدا القديمة بسفير فرنسا في لبنان ايمانويل بون يتنقل بينهم بثياب غير رسمية حاملا بيديه اكياسا من النايلون من محال تجارية تسوق منها بعض الحاجيات ترافقه زوجته وولداه ومرافق شخصي ظل على مسافة منهم .للوهلة الأولى لم يتنبه اصحاب المحال التجارية كما المواطنون الذين تواجدوا في ذلك الشارع لحظة مرور بون الى شخصيته، خاصة وانه كان يضع نظارات سوداء وغير محاط بأي حراس أمنيين، لكن بعضهم سرعان ما تعرف عليه ورحبوا به في مدينتهم معربين عن اعجابهم بتواضعه وقال احدهم : «هذا سفير فرنسا يتنقل بيننا كمواطن مثلنا ..حيث لا قطع طرق ولا اجراءات أمنية ولا مرافقين .. اين مسؤولينا في لبنان من هذه البساطة وهذا التواضع لـ"سفير التواضع". رأفت نعيم - المستقبل Saida Online