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ريفي يهاجم المشنوق: أنا مبدئي.. وهو "مصلحجي" أرسل الخبر



لكن ريفي، لا يلقى سوى الضربات من كل الجهات، ولم يزد الطين بلّة سوى سعي بعض "المقرّبين من الحريري، برأيه، تسعير النار بينهما".

مَن يلتقى ريفي مؤخراً، يلمس حرصه على تحييد الحريري في مقابل فتحه النار على وزير الداخلية الذي لم يتوانَ، وفق وزير العدل المستقيل، عن فتح "لينك" مباشر بينه وبين بعض ضباط "فرع المعلومات" في طرابلس يأتمرون بأوامره من دون المرور برئيس الفرع العميد عماد عثمان، بهدف التضييق على ريفي ومحاصرته.

يقول ريفي: |أنا والمشنوق نموذجان متمايزان. أنا مبدئي.. وهو "مصلحجي". ذكرت صحيفة "السفير" أن: في الآونة الأخيرة، تجنّب وزير العدل المستقيل أشرف ريفي "فتح مشكل" إضافي مع الرئيس سعد الحريري. لكن "مشكل" لافتات طرابلس وتحرّك أنصار ريفي المعارض لتبنّي رئيس "تيار المستقبل" لترشيح ميشال عون للرئاسة أخرج "اللواء" عن قواعد اللعبة التي رسمها لنفسه متّهما الحريري مجددا بالانحراف عن خط "شهدائنا الكبار"، معتبرا ان "من ينتخب العماد عون أو أي مرشح للوصاية الإيرانية والأسدية، إنما يغتال الشهداء مرة ثانية". بعد إطلاقه قنبلة "الحريري انتهى سياسياً"، ترك ريفي لمستشاره الإعلامي أسعد بشاره كتابة مقالة "توضيحية" سَرَد فيها مفاصل العلاقة بين الرجلين وتبرير ما قيل على لسان "اللواء"، ليخلص الى التذكير بأنه منذ اليوم الأول لفوزه في انتخابات بلدية طرابلس قال: "يدي ممدودة الى الجميع".لكن ريفي، لا يلقى سوى الضربات من كل الجهات، ولم يزد الطين بلّة سوى سعي بعض "المقرّبين من الحريري، برأيه، تسعير النار بينهما".مَن يلتقى ريفي مؤخراً، يلمس حرصه على تحييد الحريري في مقابل فتحه النار على وزير الداخلية الذي لم يتوانَ، وفق وزير العدل المستقيل، عن فتح "لينك" مباشر بينه وبين بعض ضباط "فرع المعلومات" في طرابلس يأتمرون بأوامره من دون المرور برئيس الفرع العميد عماد عثمان، بهدف التضييق على ريفي ومحاصرته.يقول ريفي: |أنا والمشنوق نموذجان متمايزان. أنا مبدئي.. وهو "مصلحجي". السفير Saida Online