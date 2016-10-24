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لقاء ليلي بين نصرالله وعون.. نهايته سعيدة أرسل الخبر



وقد صدر عن العلاقات الاعلامية في "حزب الله" البيان الآتي: "إستقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون مساء يوم الأحد يرافقه رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل وبحضور الحاج حسين الخليل والحاج وفيق صفا حيث تم إستعراض آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة وخصوصا ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي القائم وضرورة مواصلة الجهود لإنجاحه في أفضل الأجواء الايجابية الممكنة. وقال العماد عون بعد اللقاء :"جئنا الليلة نشكر السيد حسن نصر الله على مساعدتنا في حل المشكلة التي كانت مستعصية في إنتخاب رئيس الجمهورية وأعطى كل التسهيلات لحل هذه القضية والحمد لله وصلنا إلى نهاية سعيدة ونتمنى أن تستكمل الأمور ودائما كنا نجد كل مساعدة وكل تسامح في القضايا الوطنية".



إلتقى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون بحضور وزير الخارجية جبران باسيل مساء الأحد، وخلص اللقاء إلى نهاية سعيدة بحسب تعبير عون.وقد صدر عن العلاقات الاعلامية في "حزب الله" البيان الآتي: "إستقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون مساء يوم الأحد يرافقه رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل وبحضور الحاج حسين الخليل والحاج وفيق صفا حيث تم إستعراض آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة وخصوصا ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي القائم وضرورة مواصلة الجهود لإنجاحه في أفضل الأجواء الايجابية الممكنة. وقال العماد عون بعد اللقاء :"جئنا الليلة نشكر السيد حسن نصر الله على مساعدتنا في حل المشكلة التي كانت مستعصية في إنتخاب رئيس الجمهورية وأعطى كل التسهيلات لحل هذه القضية والحمد لله وصلنا إلى نهاية سعيدة ونتمنى أن تستكمل الأمور ودائما كنا نجد كل مساعدة وكل تسامح في القضايا الوطنية". وكالات Saida Online