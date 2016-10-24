الصفحة الرئيسية / أخبار صيدا / بالصور...الحرية صيدا يخطف الاضواء ويفوز على الجيش

بالصور...الحرية صيدا يخطف الاضواء ويفوز على الجيش أرسل الخبر



فعلى ملعب مجمع الرئيس نبيه بري في حارة صيدا وامام جمهور غفير لأصحاب الأرض، بدا أن أمور الجيش ستستقر بعد أن استعاد هدافه محمد قبيسي نغمة التسجيل وقد وضع فريقه في المقدمة من الدقيقة الأولى، الا أن المتألق عدنان سلوم أدرك التعادل في الدقيقة الثالثة. وما هي الا دقيقتين حتى تقدم الجيش مجدداً بواسطة اللاعب المدرب أحمد حموضة.

ومع انتصاف الشوط الأول كان لاعب الحرية أحمد نصر الله يدرك التعادل، لكن قبيسي وزميله الدولي محمد ابو زيد سجلا هدفين ًفتقدم الضيوف 2-4. غير ان اللاعب الصيداوي أحمد المحمد "فيغو" ابى ان يدخل فريق الحرية غرفة الملابس الا مقلصاً الفارق الى 3-4 ليعطي بذلك رسالة واضحة بأن ابناء عاصمة الجنوب لن يستسلموا في هذه الليلة.

الشوط الثاني كان عنواناً للكفاح والروح والاخلاص من قبل لاعبين قادهم طموحهم لمهاجمة مواقع خصم يتفوق عليهم بكل شيء، فتألق فيغو بشكل رائع، وحل اللاعب الواعد علي هاشم ليسجل هدفين في دقيقة واحدة ومعهما انتزع الصيداويون التقدم مع انفجار جماهيري وحماس اربك الجيش ونجومه فعجزوا عن التقاط أنفاسهم. واللافت أن الفرص كانت للحرية الذي إكتفى بإضافة هدفين لسلوم وفيغو.

رئيس نادي الحرية محمد العسيلي اكد بعد المباراة ان فريقه سينافس في البطولة من اجل البقاء في الدرجة الاولى شاكرا جميع من وقف واعطى ثقته للفريق ولاسيما الراعي الرسمي للفريق شركة نجد ماضي العقارية .

واهدى العسيلي الفوز الى جمهور الحرية واهالي مدينة صيدا.





















خطف نادي الحرية صيدا هذا الموسم الأضواء وتصدر كافة الاهتمامات بتحقيقه انتصاراً نوعيا،ً وجاء على الجيش اللبناني بنتيجة 4-7 لينزله عن مركز الوصيف بعد تلقيه خسارته الثانية على التوالي.فعلى ملعب مجمع الرئيس نبيه بري في حارة صيدا وامام جمهور غفير لأصحاب الأرض، بدا أن أمور الجيش ستستقر بعد أن استعاد هدافه محمد قبيسي نغمة التسجيل وقد وضع فريقه في المقدمة من الدقيقة الأولى، الا أن المتألق عدنان سلوم أدرك التعادل في الدقيقة الثالثة. وما هي الا دقيقتين حتى تقدم الجيش مجدداً بواسطة اللاعب المدرب أحمد حموضة.ومع انتصاف الشوط الأول كان لاعب الحرية أحمد نصر الله يدرك التعادل، لكن قبيسي وزميله الدولي محمد ابو زيد سجلا هدفين ًفتقدم الضيوف 2-4. غير ان اللاعب الصيداوي أحمد المحمد "فيغو" ابى ان يدخل فريق الحرية غرفة الملابس الا مقلصاً الفارق الى 3-4 ليعطي بذلك رسالة واضحة بأن ابناء عاصمة الجنوب لن يستسلموا في هذه الليلة.الشوط الثاني كان عنواناً للكفاح والروح والاخلاص من قبل لاعبين قادهم طموحهم لمهاجمة مواقع خصم يتفوق عليهم بكل شيء، فتألق فيغو بشكل رائع، وحل اللاعب الواعد علي هاشم ليسجل هدفين في دقيقة واحدة ومعهما انتزع الصيداويون التقدم مع انفجار جماهيري وحماس اربك الجيش ونجومه فعجزوا عن التقاط أنفاسهم. واللافت أن الفرص كانت للحرية الذي إكتفى بإضافة هدفين لسلوم وفيغو.رئيس نادي الحرية محمد العسيلي اكد بعد المباراة ان فريقه سينافس في البطولة من اجل البقاء في الدرجة الاولى شاكرا جميع من وقف واعطى ثقته للفريق ولاسيما الراعي الرسمي للفريق شركة نجد ماضي العقارية .واهدى العسيلي الفوز الى جمهور الحرية واهالي مدينة صيدا. صيدا أون لاين Saida Online