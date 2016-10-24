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الأسرى الفلسطينيين ما بين الذاكرة والنسيان أرسل الخبر



هذا ما بدأ به مصطفى عوض حديثه، مصطفى فلسطيني يبلغ من العمر 34 عاماً من بلدة السمرية قضاء عكا، مواليد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينين، سافر إلى بلجيكا في عام 2003م للهروب من الظروف الصعبة التي يعيشها الاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان. فهومن الطبقة العاملة، ومن جهة أخرى كان له نشاط قوي في جمعيات ناشطة للقضية الفلسطينية ومخيمات الشتات في بلجيكا ومنهم حركة الـ (B.D.S) وهومؤسس لفرقة دبكة فلسطينية بالإضافة إلى مجموعة من الشباب تحت إسم "فرقة راجعين للفنون الشعبية والدبكة الفلسطينية" تهتم بالدبكة الفلسطينية بشكل خاص وأمور فنية فلسطينية أخرى منها العمل المسرحي وسيكون أول عمل مسرحي لهم بشهر شباط من عام 2017، وهم دائما فعّالين بنشاطاتهم بإسم فلسطين والشتات.

ثم بدأ بالعمل مع شبكة "صامدون"للتضامن مع الاسرى الفلسطينيين وناشطون مع الشبكة للتضامن مع الأسرى الفلسطينين وأهمهم المضربون عن الطعام مثل سامر العيساوي والشيخ خضرعدنان ومحمد علان ومحمد القيق وغيرهم الكثير، وكان اخرهم الاسرى المضربون عن الطعام مثل بلال كايد والاخوين البلبول ومالك القاضي وكانت حملات تضامنية كبيرة خصوصاً بعد التعرف على المنسقة الدولية لمؤسسة "صامدون" (شارلوت كيتس) وهي محامية أمريكية ناشطة للقضية الفلسطينية بشكل خاص.

لكن الأسير الفلسطيني "بلال كايد" هومن فجر في نفسي شرارة التضامن بقوة بإضرابه عن الطعام بعد أن أنهى محكوميته في سجون الإحتلال ثم قرروا تمديد فترة إعتقاله إدارياً حتى تكون لهم الحجة في إبقائه أسيراً مما كان يجب علي تسليط الضوء على قضية الإعتقال الإداري بشكل خاص وخصوصاً إعتقال الأسرى الفلسطينين إدارياً بعد إنتهاء مدة حكمهم، في هذه الاثناء قامنا بتقعيل حملات عدة للتضامن مع الأسير "بلال كايد" في بلجيكا وكان لها أثر كبير على الشارع الغربي واظهرت متضامنين عدة ومن جنسيات مختلفة.

قضية الاسرى الفلسطينين هي قضية مركزية ومهمة جداً لكل فلسطيني وخصوصاً مخيمات الشتات الذين عانوا من قضية الاسر أيام اللإجتياح الصهيوني للبنان، عدى عن الإتهاض الذي يحصل في هذه المخيمات ما بين حرمان من حقوق مدنية وقضايا إنسانية وأمنية تعشيها المخيمات إلا أن القضية الفلسطينية أصبحت قضية تعيش فينا لكن لا نفعل لها شيء، وهذا ما حفزني لتفعيل حملات التضامن أيضاً في مخيم عين الحلوة في فترة إجازتي وزيارتي للمخيم، ولاحظت كم نحن بعيدين كل البعد عن الأسرى الفلسطينين في الداخل المحتل، وكم يجب تسليط الضوء على الأسرى الفلسطينين والإعتقال الإداري والأسرى المضربين عن الطعام.

غير أن الأسير بلال كايد كان شرارة الإضراب المفتوح عن الطعام للكثير من الأسرى المضربين معه وضدد سياسة الإعتقال الإداري، بعد إنتصاره على الإحتلال الصهيوني وخضوعهم له ولقراره وهوإنهاء محكومية الإعتقال الإداري من ثم إخلاء سبيله حتى أنهى إضرابه عن الطعام لكن يبقى لدينا أسرى مضربين عن الطعام حتى إنتصارهم وتحقيق مطالبهم أوالشهادة وهذا ما يعني أن الأسير الفلسطيني لديه إرادة قوية لا تقهر بل تقهر سجانيهم.

تختلف النشاطات ما بين لبنان وبلجيكا إختلافاً كبيراً فنحن نسعى لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية على الصعيد العالمي وهذا أهمتيه بأن تكون هي القضية العادلة التي يجب تذكير العالم بها بقوة يريدها البعض قضية مهمشة وهي فعلاً تتهمش دولياً وعربياً في حين أن الكثير لا يتهم حالياً بالقضية الفلسطينية كما يهتم بحل الدولتين والتطبيع مع الكيان الصهيوني إن كان في الدول العربية أوالدول الغربية، والسكوت عن حق العودة ونسيان اللاجئين كلياً، فنحن يكمن دورنا هنا في الدول الأوربية وأميركا الشمالية واللاتينية بأن نبقى ناشطين وفعالين في هذه القضية والضغط على الحكومات الأوروبية والإتحاد الاوروبي حتى يكون هنالك إلتفات إلى القضية الفلسطينية وقضية الأسرى وهنا تكون الأهمية.

ولا نختلف بأن هذه النشاطات أيضاً مهمة في الشارع الفلسطيني في مخيمات الشتات فجميعنا يعلم بأن القضية الفلسطينية تهمش بإبعاد اللاجئين عن الإهتمام بها بإلهائهم بحقوقهم المدنية وبحقوق العمل والطبابة وتقليصات الأنروا والأحداث الأمنية التي تحصل في المخيمات وتسليط الضوء على المخيمات الفلسطينية بأنها مخيمات إرهابية وتشكل خطر على العيش المشترك فنحن بالغنى عن الإلتفات إلى هذه الأمور فما يجب الإلتفات إليه هوقضيتنا ويجب تثقيف نفسنا بهذه القضية لكي نكون بعيدين كل البعد عن التسيس وعن كل ما يضر بقضيتنا فتوجيه البندقية يجب أن يكون نحوالمحتل وليس سواه.

ولا ننسى بأن الإعلام الغربي دائماً منحاز نحوالإمبريالية العالمية والصهيونية لإنهم هم من يتحكمون بالإعلام الغربي عموماً، لذا نسعى دوماً نحن وباقي الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي وفي المخيمات الفلسطينية خصوصاً تسليط الضوء على القضية وإبقائها حاضرة، وإيصال فكرة الشهداء والأسرى والإنتفاضة الفلسطينية والشتات وحق العودة فهي ساحتنا المفتوحة لممارسة هذا الحق وهذا الدور في ظل أن الإعلام العالمي والعربي أصبح متقاعساً في دوره بخدمة القضية الفلسطينية، ودائما ما نرى إيجابيات في العمل على هذه المواقع بالضغط على الحكومات وتفعيل الشارع الغربي والفلسطيني في حين كنا نرى أن تلك التجاوبات كانت خجولة قليلاً.

مطالبنا واضحة وهي حق العودة وتحرير فلسطين كل فلسطين من البحر الى النهر. يجب علينا طرق جدار الخزان ليسمع العالم كله بحقوقنا وقضيتنا، ولا ننسى ان المخيمات هي مؤقتة للرجوع الى الوطن فلسطين. المخيمات التي كانت شرارة الثورة الفلسطينية ومن المخيمات واللجوء كان اديب الثورة غسان كنفاني ورسام الكاريكاتور ناجي العلي ابن مخيم عين الحلوة، ما يعني ان المخيمات والشتات هي منبع الثقافة والثوار واغتيالهم كان دليل على تأثير الثقافة والاعلام في القضية الفلسطينية والدور المهم الذي ارتادوه عالميا وفي الشارع الفلسطيني خصوصا.

ما اريد قوله هنا ان دور الفرد هومهم جدا لايصال الصوت عاليا في المخيمات والشتات عموما، ما علينا فعله هووان كنا بعيدين جغرافيا عن فلسطين المحتلة الا اننا باستطاعتنا العمل للقضية الفلسطينية ودور الناشطين الحقوقيين والشبابيين هومهم جدا وخصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي. وان تغربنا الى بلدان الشتات في اسقاع الارض الا انه يجب علينا بخدمة شعبنا وقضيتنا بما نستطيع واينما نكون.

ان قضية الاسرى هي القضية المحقة ولا تقل عن القضايا الاخرى مثل حق العودة والمقاومة حتى تحرير كامل فلسطين من الاحتلال الصهيوني. وان قضيتا ضد الاحتلال هي طويلة، وكما قال حكيم الثورة جورج حبش ان النضال ضد المشروع الصهيوني قد يستمر مائة عام وعلى قصيري النفس ان يتنحوا جانبا.

ان قضية الاسرى والتضامن معهم هوواجب علينا والحركة الاسيرة في داخل سجون الاحتلال يسطورن بطولات كثيرة وساحة نضال لا تقل اهمية عن اي ساحة نضال خارج الاسر. بتضامننا معهم في الخارج وداخل المخيمات هوبمثابة شربة ماء لشجرة زيتون فلسطينية لتطرح علينا الحرية التي من اجلها هم موجودون في الاسر.

علينا في المخيمات والشتات العمل دائما على تثقيف انفسنا في القضية الفلسطينية لكي ننتزع حقوقنا والعودة الى فلسطين.

يجب الاحكام الى المخيمات الفلسطينية والعودة الى الشارع الفلسطيني وهم من لهم الحق في تقرير مصيرهم.













قضية الأسرى متساوية مع القضية الفلسطينية لإن إعتقال الأسرى بدأ من يوم نكبتنا فهي ليست قضية من اليوم وليست قضية جديدة على الساحة بل هي قضية لها تاريخ كبير لكن دائما ما تشعر بأنها مغيبة، ومنذ بدأت تكرار حملات الإعتقال الإداري من قبل قوات الإحتلال وهواعتقال بدأه الانتداب البريطاني في فلسطين ابان انتدابهم لفلسطين المحتله واستغلته سلطات الاحتلال الاسرائيلية كذريعة لاعتقال المدنيين تحت ذريعة احتمال القيام باعمال عسكرية ضد الاحتلال، وهوقانون تعسفي جائر ضد اهلنا في فلسطين المحتلة.هذا ما بدأ به مصطفى عوض حديثه، مصطفى فلسطيني يبلغ من العمر 34 عاماً من بلدة السمرية قضاء عكا، مواليد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينين، سافر إلى بلجيكا في عام 2003م للهروب من الظروف الصعبة التي يعيشها الاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان. فهومن الطبقة العاملة، ومن جهة أخرى كان له نشاط قوي في جمعيات ناشطة للقضية الفلسطينية ومخيمات الشتات في بلجيكا ومنهم حركة الـ (B.D.S) وهومؤسس لفرقة دبكة فلسطينية بالإضافة إلى مجموعة من الشباب تحت إسم "فرقة راجعين للفنون الشعبية والدبكة الفلسطينية" تهتم بالدبكة الفلسطينية بشكل خاص وأمور فنية فلسطينية أخرى منها العمل المسرحي وسيكون أول عمل مسرحي لهم بشهر شباط من عام 2017، وهم دائما فعّالين بنشاطاتهم بإسم فلسطين والشتات.ثم بدأ بالعمل مع شبكة "صامدون"للتضامن مع الاسرى الفلسطينيين وناشطون مع الشبكة للتضامن مع الأسرى الفلسطينين وأهمهم المضربون عن الطعام مثل سامر العيساوي والشيخ خضرعدنان ومحمد علان ومحمد القيق وغيرهم الكثير، وكان اخرهم الاسرى المضربون عن الطعام مثل بلال كايد والاخوين البلبول ومالك القاضي وكانت حملات تضامنية كبيرة خصوصاً بعد التعرف على المنسقة الدولية لمؤسسة "صامدون" (شارلوت كيتس) وهي محامية أمريكية ناشطة للقضية الفلسطينية بشكل خاص.لكن الأسير الفلسطيني "بلال كايد" هومن فجر في نفسي شرارة التضامن بقوة بإضرابه عن الطعام بعد أن أنهى محكوميته في سجون الإحتلال ثم قرروا تمديد فترة إعتقاله إدارياً حتى تكون لهم الحجة في إبقائه أسيراً مما كان يجب علي تسليط الضوء على قضية الإعتقال الإداري بشكل خاص وخصوصاً إعتقال الأسرى الفلسطينين إدارياً بعد إنتهاء مدة حكمهم، في هذه الاثناء قامنا بتقعيل حملات عدة للتضامن مع الأسير "بلال كايد" في بلجيكا وكان لها أثر كبير على الشارع الغربي واظهرت متضامنين عدة ومن جنسيات مختلفة.قضية الاسرى الفلسطينين هي قضية مركزية ومهمة جداً لكل فلسطيني وخصوصاً مخيمات الشتات الذين عانوا من قضية الاسر أيام اللإجتياح الصهيوني للبنان، عدى عن الإتهاض الذي يحصل في هذه المخيمات ما بين حرمان من حقوق مدنية وقضايا إنسانية وأمنية تعشيها المخيمات إلا أن القضية الفلسطينية أصبحت قضية تعيش فينا لكن لا نفعل لها شيء، وهذا ما حفزني لتفعيل حملات التضامن أيضاً في مخيم عين الحلوة في فترة إجازتي وزيارتي للمخيم، ولاحظت كم نحن بعيدين كل البعد عن الأسرى الفلسطينين في الداخل المحتل، وكم يجب تسليط الضوء على الأسرى الفلسطينين والإعتقال الإداري والأسرى المضربين عن الطعام.غير أن الأسير بلال كايد كان شرارة الإضراب المفتوح عن الطعام للكثير من الأسرى المضربين معه وضدد سياسة الإعتقال الإداري، بعد إنتصاره على الإحتلال الصهيوني وخضوعهم له ولقراره وهوإنهاء محكومية الإعتقال الإداري من ثم إخلاء سبيله حتى أنهى إضرابه عن الطعام لكن يبقى لدينا أسرى مضربين عن الطعام حتى إنتصارهم وتحقيق مطالبهم أوالشهادة وهذا ما يعني أن الأسير الفلسطيني لديه إرادة قوية لا تقهر بل تقهر سجانيهم.تختلف النشاطات ما بين لبنان وبلجيكا إختلافاً كبيراً فنحن نسعى لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية على الصعيد العالمي وهذا أهمتيه بأن تكون هي القضية العادلة التي يجب تذكير العالم بها بقوة يريدها البعض قضية مهمشة وهي فعلاً تتهمش دولياً وعربياً في حين أن الكثير لا يتهم حالياً بالقضية الفلسطينية كما يهتم بحل الدولتين والتطبيع مع الكيان الصهيوني إن كان في الدول العربية أوالدول الغربية، والسكوت عن حق العودة ونسيان اللاجئين كلياً، فنحن يكمن دورنا هنا في الدول الأوربية وأميركا الشمالية واللاتينية بأن نبقى ناشطين وفعالين في هذه القضية والضغط على الحكومات الأوروبية والإتحاد الاوروبي حتى يكون هنالك إلتفات إلى القضية الفلسطينية وقضية الأسرى وهنا تكون الأهمية.ولا نختلف بأن هذه النشاطات أيضاً مهمة في الشارع الفلسطيني في مخيمات الشتات فجميعنا يعلم بأن القضية الفلسطينية تهمش بإبعاد اللاجئين عن الإهتمام بها بإلهائهم بحقوقهم المدنية وبحقوق العمل والطبابة وتقليصات الأنروا والأحداث الأمنية التي تحصل في المخيمات وتسليط الضوء على المخيمات الفلسطينية بأنها مخيمات إرهابية وتشكل خطر على العيش المشترك فنحن بالغنى عن الإلتفات إلى هذه الأمور فما يجب الإلتفات إليه هوقضيتنا ويجب تثقيف نفسنا بهذه القضية لكي نكون بعيدين كل البعد عن التسيس وعن كل ما يضر بقضيتنا فتوجيه البندقية يجب أن يكون نحوالمحتل وليس سواه.ولا ننسى بأن الإعلام الغربي دائماً منحاز نحوالإمبريالية العالمية والصهيونية لإنهم هم من يتحكمون بالإعلام الغربي عموماً، لذا نسعى دوماً نحن وباقي الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي وفي المخيمات الفلسطينية خصوصاً تسليط الضوء على القضية وإبقائها حاضرة، وإيصال فكرة الشهداء والأسرى والإنتفاضة الفلسطينية والشتات وحق العودة فهي ساحتنا المفتوحة لممارسة هذا الحق وهذا الدور في ظل أن الإعلام العالمي والعربي أصبح متقاعساً في دوره بخدمة القضية الفلسطينية، ودائما ما نرى إيجابيات في العمل على هذه المواقع بالضغط على الحكومات وتفعيل الشارع الغربي والفلسطيني في حين كنا نرى أن تلك التجاوبات كانت خجولة قليلاً.مطالبنا واضحة وهي حق العودة وتحرير فلسطين كل فلسطين من البحر الى النهر. يجب علينا طرق جدار الخزان ليسمع العالم كله بحقوقنا وقضيتنا، ولا ننسى ان المخيمات هي مؤقتة للرجوع الى الوطن فلسطين. المخيمات التي كانت شرارة الثورة الفلسطينية ومن المخيمات واللجوء كان اديب الثورة غسان كنفاني ورسام الكاريكاتور ناجي العلي ابن مخيم عين الحلوة، ما يعني ان المخيمات والشتات هي منبع الثقافة والثوار واغتيالهم كان دليل على تأثير الثقافة والاعلام في القضية الفلسطينية والدور المهم الذي ارتادوه عالميا وفي الشارع الفلسطيني خصوصا.ما اريد قوله هنا ان دور الفرد هومهم جدا لايصال الصوت عاليا في المخيمات والشتات عموما، ما علينا فعله هووان كنا بعيدين جغرافيا عن فلسطين المحتلة الا اننا باستطاعتنا العمل للقضية الفلسطينية ودور الناشطين الحقوقيين والشبابيين هومهم جدا وخصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي. وان تغربنا الى بلدان الشتات في اسقاع الارض الا انه يجب علينا بخدمة شعبنا وقضيتنا بما نستطيع واينما نكون.ان قضية الاسرى هي القضية المحقة ولا تقل عن القضايا الاخرى مثل حق العودة والمقاومة حتى تحرير كامل فلسطين من الاحتلال الصهيوني. وان قضيتا ضد الاحتلال هي طويلة، وكما قال حكيم الثورة جورج حبش ان النضال ضد المشروع الصهيوني قد يستمر مائة عام وعلى قصيري النفس ان يتنحوا جانبا.ان قضية الاسرى والتضامن معهم هوواجب علينا والحركة الاسيرة في داخل سجون الاحتلال يسطورن بطولات كثيرة وساحة نضال لا تقل اهمية عن اي ساحة نضال خارج الاسر. بتضامننا معهم في الخارج وداخل المخيمات هوبمثابة شربة ماء لشجرة زيتون فلسطينية لتطرح علينا الحرية التي من اجلها هم موجودون في الاسر.علينا في المخيمات والشتات العمل دائما على تثقيف انفسنا في القضية الفلسطينية لكي ننتزع حقوقنا والعودة الى فلسطين.يجب الاحكام الى المخيمات الفلسطينية والعودة الى الشارع الفلسطيني وهم من لهم الحق في تقرير مصيرهم. محمد عوض – خاص صيدا أون لاين Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي