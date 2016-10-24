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حلب على موعد مع معركة كبرى أرسل الخبر



تأتي هذه التطورات عقب انتهاء تهدئة أعلنتها موسكو من جانب واحد، تخللتها محاولات من الأمم المتحدة لإخراج مصابين ومرضى من الأحياء الشرقية، إلا أن العملية فشلت بسبب غياب الضمانات الأمنية، بحسب ما أعلن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة يان ايغلاند.



وتشهد جبهات الطرفين في حلب استعدادات غير مسبوقة تحضيراً لمواجهة كبرى، يتوقع أن تندلع بين المعارضة وقوات النظام والمليشيات المساندة لها قريباً، في حين تواصل روسيا تعزيز قواتها المتواجدة في سوريا، ودعم أسطولها الحربي على السواحل السورية، الأمر الذي قال عنه دبلوماسيون غربيون، إنه استعداد لهجوم ضخم من أجل السيطرة على حلب.



في هذا السياق، حذّرت غرفة عمليات "فتح حلب" السكان المدنيين في المدينة، ومحيطها، من أن هجوماً لفك الحصار عن الأحياء الشرقية بات قريباً، وطالبت السكان القاطنين في مناطق سيطرة النظام بالابتعاد عن المواقع العسكرية والأمنية وجبهات القتال لتجنب وقوع ضحايا.



وكان تجمّع "فاستقم كما أمرت" قد أعلن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية "التعبئة الشعبية" في مدينة حلب، وفتح باب الانتساب لـ"الراغبين بحمل السلاح دفاعاً عن دينهم وأرضهم وعرضهم"، بحسب بيان صدر عنه.



وعلى جبهات الريف الجنوبي الغربي لمحافظة حلب، سيطرت قوات النظام على تل الصواريخ قرب بلدة خان طومان. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 20 مقاتلاً من "جبهة فتح الشام" وفصائل المعارضة قتلوا خلال المعارك، في حين قال نشطاء إن النظام تمكّن من استعادة السيطرة على كتيبة الدفاع الجوي في خان طومان، وأكدوا أنباء تفيد عن تحضيرات للمعارضة لهجوم معاكس من أجل استعادتها.



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مصدر عسكري قوله، إن "وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عملية اتسمت بالسرعة والدقة في التنفيذ واستخدام وسائط نارية متنوعة انتهت باستعادة السيطرة على كتيبة الدفاع الجوي جنوب غرب الكليات العسكرية إلى الجنوب الغربي من مدينة حلب". استأنفت موسكو ضرباتها الجوية على الأحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب، وفي الريف الغربي، فيما قصفت قوات النظام حي المشهد الخاضع لسيطرة المعارضة بالمدفعية، وردّت المعارضة بقصف حي الحمدانية الخاضع لسيطرة النظام بقذائف الهاون، ما أوقع عشرات المصابين في صفوف المدنيين بين الطرفين.تأتي هذه التطورات عقب انتهاء تهدئة أعلنتها موسكو من جانب واحد، تخللتها محاولات من الأمم المتحدة لإخراج مصابين ومرضى من الأحياء الشرقية، إلا أن العملية فشلت بسبب غياب الضمانات الأمنية، بحسب ما أعلن منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة يان ايغلاند.وتشهد جبهات الطرفين في حلب استعدادات غير مسبوقة تحضيراً لمواجهة كبرى، يتوقع أن تندلع بين المعارضة وقوات النظام والمليشيات المساندة لها قريباً، في حين تواصل روسيا تعزيز قواتها المتواجدة في سوريا، ودعم أسطولها الحربي على السواحل السورية، الأمر الذي قال عنه دبلوماسيون غربيون، إنه استعداد لهجوم ضخم من أجل السيطرة على حلب.في هذا السياق، حذّرت غرفة عمليات "فتح حلب" السكان المدنيين في المدينة، ومحيطها، من أن هجوماً لفك الحصار عن الأحياء الشرقية بات قريباً، وطالبت السكان القاطنين في مناطق سيطرة النظام بالابتعاد عن المواقع العسكرية والأمنية وجبهات القتال لتجنب وقوع ضحايا.وكان تجمّع "فاستقم كما أمرت" قد أعلن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية "التعبئة الشعبية" في مدينة حلب، وفتح باب الانتساب لـ"الراغبين بحمل السلاح دفاعاً عن دينهم وأرضهم وعرضهم"، بحسب بيان صدر عنه.وعلى جبهات الريف الجنوبي الغربي لمحافظة حلب، سيطرت قوات النظام على تل الصواريخ قرب بلدة خان طومان. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 20 مقاتلاً من "جبهة فتح الشام" وفصائل المعارضة قتلوا خلال المعارك، في حين قال نشطاء إن النظام تمكّن من استعادة السيطرة على كتيبة الدفاع الجوي في خان طومان، وأكدوا أنباء تفيد عن تحضيرات للمعارضة لهجوم معاكس من أجل استعادتها.ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مصدر عسكري قوله، إن "وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عملية اتسمت بالسرعة والدقة في التنفيذ واستخدام وسائط نارية متنوعة انتهت باستعادة السيطرة على كتيبة الدفاع الجوي جنوب غرب الكليات العسكرية إلى الجنوب الغربي من مدينة حلب". المدن Saida Online