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شاهدوا.. فيديو مؤثر من ساحة القصاص في الرياض وهذا ما حصل معه.. أرسل الخبر



وأظهر المقطع المصور الإجراءات الأولية لتنفيذ حد القصاص بأحد الجناة، وما حصل من تأجيل للتنفيذ من ذوي الدم داخل ساحة القصاص، ورغم أن الصورة بعيدة غير أن المتهم بدا وكأنه يسجد تعبيراً عن فرحته بلحظة هروبه من السيف في اللحظة الأخيرة من تنفيذ الحكم.

ولفتت صحيفة "الحياة" الى ان إدارة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من تحديد هوية الشخص وضبطه، وإحالته لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضح الناطق الرسمي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أن الذي قام بتصوير المقطع قد استغل مقر عمله المطل على ساحة القصاص، حيث قام بالتصوير ونشر المقطع محذراً من مغبة تصوير مثل هذه المشاهد وبثها لما يمثله ذلك من انتهاك صريح للنظام.



اعتقلت شرطة الرياض موظفاً سعودياً صوّر بهاتفه المحمول شريط فيديو من ساحة القصاص في الرياض بعد تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وأظهر المقطع المصور الإجراءات الأولية لتنفيذ حد القصاص بأحد الجناة، وما حصل من تأجيل للتنفيذ من ذوي الدم داخل ساحة القصاص، ورغم أن الصورة بعيدة غير أن المتهم بدا وكأنه يسجد تعبيراً عن فرحته بلحظة هروبه من السيف في اللحظة الأخيرة من تنفيذ الحكم.ولفتت صحيفة "الحياة" الى ان إدارة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من تحديد هوية الشخص وضبطه، وإحالته لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.وأوضح الناطق الرسمي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أن الذي قام بتصوير المقطع قد استغل مقر عمله المطل على ساحة القصاص، حيث قام بالتصوير ونشر المقطع محذراً من مغبة تصوير مثل هذه المشاهد وبثها لما يمثله ذلك من انتهاك صريح للنظام. وكالات Saida Online