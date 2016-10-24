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من هي الفتاة التي اجتاحت الانترنت بصورتها ؟؟ أرسل الخبر



وأثناء متابعة المصريين للمباراة التي جمعت الزمالك في بطولة أفريقيا لأبطال الدوري مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي، رغم النتيجة السلبية ضد الفريق المصري، إلا أنه تفاعل مع اللقطات التي نقلها مخرج المباراة، للفتاة المشجعة .

المخرج أظهر لقطات عديدة على مدار المباراة بالكامل، وكانت الهتافات تتعالى داخل المقاهي المصرية من الشباب مع حضور صورتها على شاشة قناة "بي إن" الرياضية صاحبة حق البث الفضائي للمباراة.

وظهرت الفتاة على الشاشة عدة مرات، الأولى في بداية المباراة وهي تقوم بتشيجع الفريق، والأخرى أثناء إنفعالها مع الهدف الوحيد الذي أحرزه الزمالك، وفي نهاية المباراة وهي تبكي لخسارة فريق الزمالك للبطولة، بعد تعرضه للخسارة 3 – صفر في المباراة التي أقيمت بجنوب أفريقيا قبل أسبوع، وعدم إحرازه سوى هدف وحيد ليحصل الفريق الجنوب أفريقي بالبطولة بنتيجة المباراتين.

فنانة مصرية حفيدة مروض الأسود

وبالبحث عن حقيقة تلك الفتاة تبين أنها الفنانة المصرية الشابة دنيا الحلو، حفيدة مروض الأسود محمد الحلو، ومدربة الأسود الشهيرة.

وتشتهر الفنانة الشابة بعشقها لنادي الزمالك، حيث ظهرت من قبل على قناة النهار مع المذيعة الشابة فرح علي، لتحليل مباراة الأهلي وإنبي، في إطار الاستديو النسائي الأول في مصر، وذلك يوم 4 آب الماضي.

وشاركت الفنانة دنيا الحلو في الجزء الرابع من مسلسل "سلسال الدم"، الذي تحدث عن الفترة ما بعد ثورة 25 كانون الثاني حتى 30 حزيران مرورًا بحكم الإخوان، والعمل بطولة كل من عبلة كامل، رياض الخولي، منة فضالي، راندا البحيري ومن إخراج مصطفى الشال.

#صافيناز_الزمالك .. "هاشتاغ" على السوشيال ميديا

وفور انتهاء المباراة دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "#صافيناز_الزمالك"، وحملت التعليقات كلمات سخرية من الصورة التي ركّز عليها المخرج.

وكتبت نورهان طمان على صفحتها: "مين الاخت صافيناز دي"، وذلك أثناء متابعة المباراة، فيما علّق محمود ريان على الصورة قائلا "مش مزعلني على الزمالك غيرك #صافيناز_الزمالك".

15 كاميرا استخدمها مخرج المباراة

وأسند اتحاد الإذاعة والتلفزيون إخراج المباراة التي شاهدها الملايين حول العالم للمخرج خالد عبد العاطي الذي حرص خلال المباراة على نقل صور الجميلات من منصات الجمهور.

وقدم التلفزيون المصري جميع الإمكانات الفنية والهندسية والبشرية من أجل نقل مميز للنهائي الأفريقي وتم نقل المباراة من خلال وحدتين من HD بتوزيع الـ 15 كاميرا بجميع أرجاء الملعب. حظيت لقطات لفتاة مصرية من مشجعي فريق الزمالك اهتمام رواد الشبكات الاجتماعية، وذلك نظراً لحالة الشبه الكبير بينها وبين الراقصة صافيناز أو صوفينار جوريان هي راقصة شرقية وممثلة أرمينية ذاع صيتها داخل الوسط الفني المصري، وشاركت في العديد من الأفلام السينمائية.وأثناء متابعة المصريين للمباراة التي جمعت الزمالك في بطولة أفريقيا لأبطال الدوري مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي، رغم النتيجة السلبية ضد الفريق المصري، إلا أنه تفاعل مع اللقطات التي نقلها مخرج المباراة، للفتاة المشجعة .المخرج أظهر لقطات عديدة على مدار المباراة بالكامل، وكانت الهتافات تتعالى داخل المقاهي المصرية من الشباب مع حضور صورتها على شاشة قناة "بي إن" الرياضية صاحبة حق البث الفضائي للمباراة.وظهرت الفتاة على الشاشة عدة مرات، الأولى في بداية المباراة وهي تقوم بتشيجع الفريق، والأخرى أثناء إنفعالها مع الهدف الوحيد الذي أحرزه الزمالك، وفي نهاية المباراة وهي تبكي لخسارة فريق الزمالك للبطولة، بعد تعرضه للخسارة 3 – صفر في المباراة التي أقيمت بجنوب أفريقيا قبل أسبوع، وعدم إحرازه سوى هدف وحيد ليحصل الفريق الجنوب أفريقي بالبطولة بنتيجة المباراتين.فنانة مصرية حفيدة مروض الأسودوبالبحث عن حقيقة تلك الفتاة تبين أنها الفنانة المصرية الشابة دنيا الحلو، حفيدة مروض الأسود محمد الحلو، ومدربة الأسود الشهيرة.وتشتهر الفنانة الشابة بعشقها لنادي الزمالك، حيث ظهرت من قبل على قناة النهار مع المذيعة الشابة فرح علي، لتحليل مباراة الأهلي وإنبي، في إطار الاستديو النسائي الأول في مصر، وذلك يوم 4 آب الماضي.وشاركت الفنانة دنيا الحلو في الجزء الرابع من مسلسل "سلسال الدم"، الذي تحدث عن الفترة ما بعد ثورة 25 كانون الثاني حتى 30 حزيران مرورًا بحكم الإخوان، والعمل بطولة كل من عبلة كامل، رياض الخولي، منة فضالي، راندا البحيري ومن إخراج مصطفى الشال.#صافيناز_الزمالك .. "هاشتاغ" على السوشيال ميدياوفور انتهاء المباراة دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "#صافيناز_الزمالك"، وحملت التعليقات كلمات سخرية من الصورة التي ركّز عليها المخرج.وكتبت نورهان طمان على صفحتها: "مين الاخت صافيناز دي"، وذلك أثناء متابعة المباراة، فيما علّق محمود ريان على الصورة قائلا "مش مزعلني على الزمالك غيرك #صافيناز_الزمالك".15 كاميرا استخدمها مخرج المباراةوأسند اتحاد الإذاعة والتلفزيون إخراج المباراة التي شاهدها الملايين حول العالم للمخرج خالد عبد العاطي الذي حرص خلال المباراة على نقل صور الجميلات من منصات الجمهور.وقدم التلفزيون المصري جميع الإمكانات الفنية والهندسية والبشرية من أجل نقل مميز للنهائي الأفريقي وتم نقل المباراة من خلال وحدتين من HD بتوزيع الـ 15 كاميرا بجميع أرجاء الملعب. هافينغتون بوست Saida Online