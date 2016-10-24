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من هو نادر الحريري ؟ أرسل الخبر



عُرف عن نادر الحريري ، خرّيج الجامعة الأميركية في الهندسة المدنيّة ، ذكاءه الحاد و دقّته في الكلام و صدقه اللافت.

لم يكن سهلا على موقع "ليبانون ديبايت" اجراء تحقيق حول هذه الشخصيّة المميّزة، لأنّ نادر الحريري لا يجري المقابلات السياسية، لا يحبّذ الظهور الاعلامي ، ونادرا ما يلبّي دعوات حضور مناسبات عامة ، وهو شديد التحفّظ في احاديثه ، يختار اصدقائه بعناية ، ويقضي أوقات استراحته القليلة في ممارسة الرياضة والتحضير لمباريات العدّائين التي غالبا ما يشارك فيها.



هو نجل النائب بهيّة الحريري والشقيق البكر لأمين عام تيار المستقبل الشيخ أحمد الحريري.



عُرف عنه قربه من خاله الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي غالبا ما كان يُعبّر عن اعجابه به، وتأثّر به بشكل كبير خاصة في طريقة تعاطيه مع التحدّيات، فتشبّع بأفكاره، و غالبا ما كان يقال عنه " مخوّل طالع لخالو".



هو رفيق درب الرئيس سعد الحريري، تربّيا معا في مجدليون و مقرّا سكنيهما متلاصقين، و هو يواجه الآن بجانبه معركة الحفاظ على اتفاق الطائف في مرحلة صعبة و دقيقة يمر بها لبنان.



مصادر مطّلعة على مسار ملف الاستحقاق الرئاسي أفادت أن سبب بعض الانتقادات المغرضة للمهندس نادر الحريري و الشيخ أحمد الحريري هي أمانتهما لرسالة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، و لأنّهما يشكّلان ركيزة متينة من الركائز الأساسيةّ الوفيّة و الداعمة للرئيس سعد الحريري.



وأضافت، يقال على لسان بعض المزايدين على الرئيس سعد الحريري في محبّة والده، أن نادر الحريري يسبح عكس الموجة السائدة في بعض الدول المجاورة حيث التطرّف سيد الموقف و نبذ الآخر و عدم احترام معتقداته.



وهذا القول صحيح لأن نادر الحريري مؤمن بالاعتدال وبالعيش المشترك في لبنان، وفي سائر الدول العربيّة. وتختم، هل المطلوب أن نصل الى الانتخابات النيابية ونصبح بلا حكومة وبلا رئيس جمهوريّة ونعلن بالتالي الحداد الرسمي على اتفاق الطائف؟



غالبا ما تلمّست الأطراف التي تحاور معها نادر الحريري اصراره على ضرورة الالتزام باتفاق الطائف كونه كرّس نهائيّة لبنان العربيّ الانتماء، أنهى الحرب اللبنانية الدامية، ثبّت المناصفة وأشرك جميع طوائفه و مكوناته في ادارة شؤونه و شؤون اللبنانيين، وتشديده دائما على انّ عدم الالتزام بالطائف سيعيد لبنان واللبنانيين الى الصراعات المدمّرة.



واشارت ايضا الى تأكيد نادر الحريري باستمرار التزامه برسالة الرئيس الشهيد رفيق الحريري لبناء المؤسسات، ونشر القيم الوطنيّة وتقديم التضحيات في سبيل الوطن، وهو أكّد مرارا ان الفراغ الرئاسي والعمل الممنهج في افراغ المؤسسات من محتواها هو هدم للدولة ككلّ وتهديم لمستقبل اللبنانيين .



بتوجيه من الرئيس سعد الحريري ، جاهد المهندس نادر الحريري وناضل ووصل الى النتيجة المرجوة التي يطمح اليها اللبنانيون لانتخاب رئيس للجمهوريّة. ويبقى التحدّي أن يتمكّن العهد الجديد من تأمين الاجماع الوطني حوله لاشراك الجميع في تحييد لبنان عن لهيب المنطقة وحرائقها .

يتردّد اسم نادر الحريري عند كلّ استحقاق سياسي ، يُعرف عنه مشاركته في صناعة القرارت اللبنانية، وهو ذات تأثير في العواصم الفاعلة لتمكّنه من اكتساب ثقة واحترام العديد من المسؤولين في الغرب وفي الأقطار العربيّة.عُرف عن نادر الحريري ، خرّيج الجامعة الأميركية في الهندسة المدنيّة ، ذكاءه الحاد و دقّته في الكلام و صدقه اللافت.لم يكن سهلا على موقع "ليبانون ديبايت" اجراء تحقيق حول هذه الشخصيّة المميّزة، لأنّ نادر الحريري لا يجري المقابلات السياسية، لا يحبّذ الظهور الاعلامي ، ونادرا ما يلبّي دعوات حضور مناسبات عامة ، وهو شديد التحفّظ في احاديثه ، يختار اصدقائه بعناية ، ويقضي أوقات استراحته القليلة في ممارسة الرياضة والتحضير لمباريات العدّائين التي غالبا ما يشارك فيها.هو نجل النائب بهيّة الحريري والشقيق البكر لأمين عام تيار المستقبل الشيخ أحمد الحريري.عُرف عنه قربه من خاله الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي غالبا ما كان يُعبّر عن اعجابه به، وتأثّر به بشكل كبير خاصة في طريقة تعاطيه مع التحدّيات، فتشبّع بأفكاره، و غالبا ما كان يقال عنه " مخوّل طالع لخالو".هو رفيق درب الرئيس سعد الحريري، تربّيا معا في مجدليون و مقرّا سكنيهما متلاصقين، و هو يواجه الآن بجانبه معركة الحفاظ على اتفاق الطائف في مرحلة صعبة و دقيقة يمر بها لبنان.مصادر مطّلعة على مسار ملف الاستحقاق الرئاسي أفادت أن سبب بعض الانتقادات المغرضة للمهندس نادر الحريري و الشيخ أحمد الحريري هي أمانتهما لرسالة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، و لأنّهما يشكّلان ركيزة متينة من الركائز الأساسيةّ الوفيّة و الداعمة للرئيس سعد الحريري.وأضافت، يقال على لسان بعض المزايدين على الرئيس سعد الحريري في محبّة والده، أن نادر الحريري يسبح عكس الموجة السائدة في بعض الدول المجاورة حيث التطرّف سيد الموقف و نبذ الآخر و عدم احترام معتقداته.وهذا القول صحيح لأن نادر الحريري مؤمن بالاعتدال وبالعيش المشترك في لبنان، وفي سائر الدول العربيّة. وتختم، هل المطلوب أن نصل الى الانتخابات النيابية ونصبح بلا حكومة وبلا رئيس جمهوريّة ونعلن بالتالي الحداد الرسمي على اتفاق الطائف؟غالبا ما تلمّست الأطراف التي تحاور معها نادر الحريري اصراره على ضرورة الالتزام باتفاق الطائف كونه كرّس نهائيّة لبنان العربيّ الانتماء، أنهى الحرب اللبنانية الدامية، ثبّت المناصفة وأشرك جميع طوائفه و مكوناته في ادارة شؤونه و شؤون اللبنانيين، وتشديده دائما على انّ عدم الالتزام بالطائف سيعيد لبنان واللبنانيين الى الصراعات المدمّرة.واشارت ايضا الى تأكيد نادر الحريري باستمرار التزامه برسالة الرئيس الشهيد رفيق الحريري لبناء المؤسسات، ونشر القيم الوطنيّة وتقديم التضحيات في سبيل الوطن، وهو أكّد مرارا ان الفراغ الرئاسي والعمل الممنهج في افراغ المؤسسات من محتواها هو هدم للدولة ككلّ وتهديم لمستقبل اللبنانيين .بتوجيه من الرئيس سعد الحريري ، جاهد المهندس نادر الحريري وناضل ووصل الى النتيجة المرجوة التي يطمح اليها اللبنانيون لانتخاب رئيس للجمهوريّة. ويبقى التحدّي أن يتمكّن العهد الجديد من تأمين الاجماع الوطني حوله لاشراك الجميع في تحييد لبنان عن لهيب المنطقة وحرائقها . "ليبانون ديبايت" Saida Online