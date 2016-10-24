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وفقا لجنسيتك العربية.. دول يمكنك السفر إليها دون تأشيرة أرسل الخبر



في هذا المقال نستعرض ما هي الدول التي لا تحتاج إلى تأشيرة دخول وما هي الدول التي يمكنك الحصول على تأشيرة لها فور الوصول.

سنتحدث هنا عن جوازات سفر الدول العربية :

الجواز المصري:

- عدد الدول التي يستطيع حامل جواز السفر المصري السفر اليها دون استخراج تأشيرة، أو باستخراج تأشيرة فور الوصول: 48 دولة.

- ترتيب جواز السفر المصري عالمياً: 80 عالمياً .

- حاملي جواز السفر المصري لا يحتاجون تأشيرة لدخول الدول التالية:

دومينيكا، الإكوادور، غينيا، هايتي، هونغ كونغ، الأردن، كوريا الجنوبية، ماليزيا، موريشيوس، السودان، اليمن.

- كما يستطيع حامل جواز السفر المصري الحصول على تأشيرة دخول الدول التالية فور وصولة المطار أو إحدى النقاط الحدودية

بوليفيا، كمبوديا، جزر القمر، جيبوتي، إندونيسيا، إيران، كينيا، لاوس، مدغشقر، جزر المالديف، موريتانيا، نيبال، نيكاراجوا، الصومال، طاجيكستان، تنزانيا، توجو، أوغندا، زامبيا، زمبابوي.

- بإمكان المواطنين المصريين إستخراج فيزا إلكترونية للدول التالية:

جورجيا، ميانمار، سريلانكا





الجواز الاردني



- عدد الدول التي يستطيع حامل جواز السفر الأردني السفر اليها دون استخراج تأشيرة, أو بإستخراج تأشيرة فور الوصول: 45 دولة.

- ترتيب جواز السفر الأردني عالمياً: 83 عالمياً.

- حاملي جواز السفر الأردني لا يحتاجون تأشيرة لدخول الدول التالية:

الدومينيكا، الإكوادور، مصر، هايتي، لبنان، ليبيا، ماليزيا، جنوب افريقيا، تركيا.

- يستطيع حامل جواز السفر الأردني الحصول على تأشيرة دخول الدول التالية فور وصولة المطار أو إحدى النقاط الحدودية

أرمينيا، بوليفيا، كمبوديا، جزر القمر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، المالديف، مالي، موريتانيا، موريشيوس، موزنبيق، نيبال، نيكاراجوا، طاجيكستان، تانزانيا، توجو، أوغندا، اليمن أيضاً بإمكان المواطنين الأردنيين إستخراج فيزا إلكترونية للدول التالية البحرين، جورجيا، الهند، سريلانكا.



الجواز الكويتي



- عدد الدول التي يستطيع حامل جواز السفر الكويتي السفر اليها دون استخراج تأشيرة, أو بإستخراج تأشيرة فور الوصول: 78 دولة.

- ترتيب جواز السفر الكويتي عالمياً: 54 عالمياً.

- حاملي جواز السفر الكويتي لا يحتاجون تأشيرة لدخول الدول التالية:

البانيا، البحرين، البوسنة و الهرسك، بوتسوانا، الدومينيكا، الإكوادور، مصر، السلفادور، جورجيا، جواتيمالا، هايتي، هندوراس، الأردن، كوريا الجنوبية، لبنان، ماليزيا، موريشيوس، المغرب، نيوزيلاندا، نيكاراجوا، عُمان، بنما، الفلبين، قطر، السعودية، سنغافورة، تايلاند، تونس، الإمارات، اليمن.



- يستطيع حامل جواز السفر الكويتي الحصول على تأشيرة دخول الدول التالية فور وصولة المطار أو إحدى النقاط الحدودية أرمينيا، بنجلادش، بوليفيا، بروناي، كمبوديا، جزر القمر، جيبوتي، إثيوبيا، إندونيسيا، إيران، كينيا، لاوس، مدغشقر، المالديف، مالي، موريتانيا، موزنبيق، نيبال، طاجيكستان، تانزانيا، ، توجو، أوغندا، زمبابواي أيضاً بإمكان المواطنين الكويتيين إستخراج فيزا إلكترونية للدول التالية ميانمار، سريلانكا، تركيا



الجواز الليبي



- عدد الدول التي يستطيع حامل جواز السفر الليبي السفر اليها دون استخراج تأشيرة, أو بإستخراج تأشيرة فور الوصول: 38 دولة.

- ترتيب جواز السفر الليبي عالمياً: 89 عالمياً.

- حاملي جواز السفر الليبي لا يحتاجون تأشيرة لدخول الدول التالية:

الجزائر، ساحل العاج، غينيا، مالي، النيجر، تونس، إندونيسيا، هونج كونج، الدومينيكا، الإكوادور، هايتي، تشيلي، الأردن، ماليزيا، المالديف، موريتانيا، السودان، تركيا، سوريا.

- يستطيع حامل جواز السفر الليبي الحصول على تأشيرة دخول الدول التالية فور وصولة المطار أو إحدى النقاط الحدودية

بوليفيا، كمبوديا، نيكاراجوا، جزر القمر، مدغشقر، موزنبيق، تانزانيا، توجو، أوغندا، سريلانكا، بنجلادش، لاوس، لبنان، نيبال، بوروندي، إريتريا، كينيا، زامبيا.



الجواز التونسي



- عدد الدول التي يستطيع حامل جواز السفر التونسي السفر اليها دون استخراج تأشيرة, أو بإستخراج تأشيرة فور الوصول: 64 دولة

- ترتيب جواز السفر التونسي عالمياً: 66 عالمياً

- حاملي جواز السفر التونسي لا يحتاجون تأشيرة لدخول الدول التالية:

الجزائر، البرازيل، ساحل العاج، الدومينيكا، الإكوادور، غينيا، هايتي، هونج كونج، اليابان، كوريا الجنوبية، ليبيا، ماليزيا، مالي، موريتانيا، موريشيوس، المغرب، النيجر، الفلبين، صربيا، تركيا



- يستطيع حامل جواز السفر التونسي الحصول على تأشيرة دخول الدول التالية فور وصولة المطار أو إحدى النقاط الحدودية

بنجلادش، بوليفيا، بوركينا فاسو، كمبوديا، جزر القمر، جيبوتي، إندونيسيا، إيران، الأردن، كينيا، لاوس، مدغشقر، المالديف، موزنبيق، نيبال، نيكاراجوا، رواندا، السنغال، طاجيكستان، تانزانيا ، توجو، أوغندا



- بإمكان المواطنين التونسيين إستخراج فيزا إلكترونية للدول التالية:

أستراليا، جورجيا، سريلانكا، زامبيا، زمبابواي



الجواز المغربي



- عدد الدول التي يستطيع حامل جواز السفر المغربي السفر اليها دون استخراج تأشيرة, أو بإستخراج تأشيرة فور الوصول: 55 دولة

- ترتيب جواز السفر المغربي عالمياً: 73 عالمياً

- حاملي جواز السفر المغربي لا يحتاجون تأشيرة لدخول الدول التالية:

الجزائر، البرازيل، الكونغو، ساحل العاج، الدومينيكا، الإكوادور، الجابون، غينيا، هايتي، إندونيسيا، هونج كونج، كوريا الجنوبية، ماليزيا، مالي، نيجيريا، النيجر، الفلبين، السنغال، تونس، تركيا



- يستطيع حامل جواز السفر المغربي الحصول على تأشيرة دخول الدول التالية فور وصولة المطار أو إحدى النقاط الحدودية

بوليفيا، بوركينا فاسو، كمبوديا، جزر القمر، جيبوتي، إيران، الأردن، كينيا، لاوس، لبنان، مدغشقر، المالديف، موريتانيا، موريشيوس، موزنبيق، نيبال، نيكاراجوا، رواندا، طاجيكستان، توجو، أوغندا أيضاً بإمكان المواطنين المغاربة إستخراج فيزا إلكترونية للدول التالية سريلانكا



الجواز الجزائري



- عدد الدول التي يستطيع حامل جواز السفر الجزائري السفر اليها دون استخراج تأشيرة, أو بإستخراج تأشيرة فور الوصول: 46 دولة



- ترتيب جواز السفر الجزائري عالمياً: 82 عالمياً

- حاملي جواز السفر الجزائري لا يحتاجون تأشيرة لدخول الدول التالية:

الدومينيكا، الإكوادور، غينيا، هايتي، هونج كونج، موريتانيا، ماليزيا، مالي، المغرب، تونس، اليمن

- يستطيع حامل جواز السفر الجزائري الحصول على تأشيرة دخول الدول التالية فور وصولة المطار أو إحدى النقاط الحدودية

بنجلادش، بوليفيا، بوروندي، كمبوديا، جزر القمر، جيبوتي، إندونيسيا، الأردن، كينيا، لاوس، مدغشقر، المالديف، موريشيوس، موزنبيق، نيبال، نيكاراجوا، رواندا، طاجيكستان، تنزانيا، توجو، أوغندا



- بإمكان المواطنين الجزائريين إستخراج فيزا إلكترونية للدول التالية جورجيا، سريلانكا



الجواز اللبناني



- عدد الدول التي يستطيع حامل جواز السفر اللبناني السفر اليها دون استخراج تأشيرة, أو بإستخراج تأشيرة فور الوصول: 39 دولة

- ترتيب جواز السفر اللبناني عالمياً: 88 عالمياً

- حاملي جواز السفر اللبناني لا يحتاجون تأشيرة لدخول الدول التالية:

الدومينيكا، الإكوادور، جورجيا، هايتي، الأردن، ماليزيا، تركيا

- يستطيع حامل جواز السفر اللبناني الحصول على تأشيرة دخول الدول التالية فور وصولة المطار أو إحدى النقاط الحدودية

أرمينيا، بنجلادش، بوليفيا، كمبوديا، جزر القمر، جيبوتي، إيران، العراق، لاوس، مدغشقر، موريتانيا، مالي، المالديف، موريشيوس، موزنبيق، نيبال، عمان، الصومال، طاجيكستان، توجو، أوغندا أيضاً بإمكان المواطنين اللبنانيين إستخراج فيزا إلكترونية للدول التالية جورجيا، سريلانكا، زيمبابواي



الجواز العراقي



- عدد الدول التي يستطيع حامل جواز السفر العراقي السفر اليها دون استخراج تأشيرة, أو بإستخراج تأشيرة فور الوصول: 31 دولة

- ترتيب جواز السفر العراقي عالمياً: 93 عالمياً - قبل الأخير

- حاملي جواز السفر العراقي لا يحتاجون تأشيرة لدخول الدول التالية:

الدومينيكا، الإكوادور، هايتي، ماليزيا، اليمن

- يستطيع حامل جواز السفر العراقي الحصول على تأشيرة دخول الدول التالية فور وصولة المطار أو إحدى النقاط الحدودية

جزر القمر، جيبوتي، لاوس، لبنان، مدغشقر، موريتانيا، المالديف، موزنبيق، تنزانيا، توجو، أوغندا، تركيا

- بإمكان المواطنين العراقيين إستخراج فيزا إلكترونية للدول التالية:

سريلانكا



الجواز اليمني



- عدد الدول التي يستطيع حامل جواز السفر اليمني السفر اليها دون استخراج تأشيرة, أو بإستخراج تأشيرة فور الوصول: 43 دولة

- ترتيب جواز السفر اليمني عالمياً: 85 عالمياً

- حاملي جواز السفر اليمني لا يحتاجون تأشيرة لدخول الدول التالية:

الجزائر، الدومينيكا، الإكوادور، مصر، هايتي، ماليزيا، الأردن، كوريا الجنوبية

- يستطيع حامل جواز السفر اليمني الحصول على تأشيرة دخول الدول التالية فور وصولة المطار أو إحدى النقاط الحدودية

أرمينيا، بنجلادش، كمبوديا، جزر القمر، جيبوتي، إيران، كينيا، لاوس، مدغشقر، مالي، موريتانيا، المالديف، موزنبيق، نيبال، طاجيكستان، تنزانيا، توجو، أوغندا

- بإمكان المواطنين اليمنيين إستخراج فيزا إلكترونية للدول التالية سريلانكا



الجواز السوداني



- عدد الدول التي يستطيع حامل جواز السفر السوداني السفر اليها دون استخراج تأشيرة, أو بإستخراج تأشيرة فور الوصول: 38 دولة

- ترتيب جواز السفر السوداني عالمياً: 89 عالمياً

- حاملي جواز السفر السوداني لا يحتاجون تأشيرة لدخول الدول التالية:

هايتي، الدومينيكا، الإكوادور، مصر، مالي، الصومال، لبنان، ماليزيا

- يستطيع حامل جواز السفر السوداني الحصول على تأشيرة دخول الدول التالية فور وصولة المطار أو إحدى النقاط الحدودية

بنجلادش، كمبوديا، جزر القمر، جيبوتي،إريتريا، لاوس، مدغشقر، موريتانيا، المالديف، موزنبيق، نيبال، سريلانكا، توجو، أوغندا، زامبيا

تزداد صعبة الحصول على سمة الدخول لبعض الدول مما يصعب اختيار البلدان التي تسمح لك بزيارتها بمجرد امتلاكك جواز سفر وترغب باستكشفها او القيام بجولة سياحية وبدون إستخراج تأشيرة!في هذا المقال نستعرض ما هي الدول التي لا تحتاج إلى تأشيرة دخول وما هي الدول التي يمكنك الحصول على تأشيرة لها فور الوصول.سنتحدث هنا عن جوازات سفر الدول العربية :الجواز المصري:- عدد الدول التي يستطيع حامل جواز السفر المصري السفر اليها دون استخراج تأشيرة، أو باستخراج تأشيرة فور الوصول: 48 دولة.- ترتيب جواز السفر المصري عالمياً: 80 عالمياً .- حاملي جواز السفر المصري لا يحتاجون تأشيرة لدخول الدول التالية:دومينيكا، الإكوادور، غينيا، هايتي، هونغ كونغ، الأردن، كوريا الجنوبية، ماليزيا، موريشيوس، السودان، اليمن.- كما يستطيع حامل جواز السفر المصري الحصول على تأشيرة دخول الدول التالية فور وصولة المطار أو إحدى النقاط الحدوديةبوليفيا، كمبوديا، جزر القمر، جيبوتي، إندونيسيا، إيران، كينيا، لاوس، مدغشقر، جزر المالديف، موريتانيا، نيبال، نيكاراجوا، الصومال، طاجيكستان، تنزانيا، توجو، أوغندا، زامبيا، زمبابوي.- بإمكان المواطنين المصريين إستخراج فيزا إلكترونية للدول التالية:جورجيا، ميانمار، سريلانكاالجواز الاردني- عدد الدول التي يستطيع حامل جواز السفر الأردني السفر اليها دون استخراج تأشيرة, أو بإستخراج تأشيرة فور الوصول: 45 دولة.- ترتيب جواز السفر الأردني عالمياً: 83 عالمياً.- حاملي جواز السفر الأردني لا يحتاجون تأشيرة لدخول الدول التالية:الدومينيكا، الإكوادور، مصر، هايتي، لبنان، ليبيا، ماليزيا، جنوب افريقيا، تركيا.- يستطيع حامل جواز السفر الأردني الحصول على تأشيرة دخول الدول التالية فور وصولة المطار أو إحدى النقاط الحدوديةأرمينيا، بوليفيا، كمبوديا، جزر القمر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، المالديف، مالي، موريتانيا، موريشيوس، موزنبيق، نيبال، نيكاراجوا، طاجيكستان، تانزانيا، توجو، أوغندا، اليمن أيضاً بإمكان المواطنين الأردنيين إستخراج فيزا إلكترونية للدول التالية البحرين، جورجيا، الهند، سريلانكا.الجواز الكويتي- عدد الدول التي يستطيع حامل جواز السفر الكويتي السفر اليها دون استخراج تأشيرة, أو بإستخراج تأشيرة فور الوصول: 78 دولة.- ترتيب جواز السفر الكويتي عالمياً: 54 عالمياً.- حاملي جواز السفر الكويتي لا يحتاجون تأشيرة لدخول الدول التالية:البانيا، البحرين، البوسنة و الهرسك، بوتسوانا، الدومينيكا، الإكوادور، مصر، السلفادور، جورجيا، جواتيمالا، هايتي، هندوراس، الأردن، كوريا الجنوبية، لبنان، ماليزيا، موريشيوس، المغرب، نيوزيلاندا، نيكاراجوا، عُمان، بنما، الفلبين، قطر، السعودية، سنغافورة، تايلاند، تونس، الإمارات، اليمن.- يستطيع حامل جواز السفر الكويتي الحصول على تأشيرة دخول الدول التالية فور وصولة المطار أو إحدى النقاط الحدودية أرمينيا، بنجلادش، بوليفيا، بروناي، كمبوديا، جزر القمر، جيبوتي، إثيوبيا، إندونيسيا، إيران، كينيا، لاوس، مدغشقر، المالديف، مالي، موريتانيا، موزنبيق، نيبال، طاجيكستان، تانزانيا، ، توجو، أوغندا، زمبابواي أيضاً بإمكان المواطنين الكويتيين إستخراج فيزا إلكترونية للدول التالية ميانمار، سريلانكا، تركياالجواز الليبي- عدد الدول التي يستطيع حامل جواز السفر الليبي السفر اليها دون استخراج تأشيرة, أو بإستخراج تأشيرة فور الوصول: 38 دولة.- ترتيب جواز السفر الليبي عالمياً: 89 عالمياً.- حاملي جواز السفر الليبي لا يحتاجون تأشيرة لدخول الدول التالية:الجزائر، ساحل العاج، غينيا، مالي، النيجر، تونس، إندونيسيا، هونج كونج، الدومينيكا، الإكوادور، هايتي، تشيلي، الأردن، ماليزيا، المالديف، موريتانيا، السودان، تركيا، سوريا.- يستطيع حامل جواز السفر الليبي الحصول على تأشيرة دخول الدول التالية فور وصولة المطار أو إحدى النقاط الحدوديةبوليفيا، كمبوديا، نيكاراجوا، جزر القمر، مدغشقر، موزنبيق، تانزانيا، توجو، أوغندا، سريلانكا، بنجلادش، لاوس، لبنان، نيبال، بوروندي، إريتريا، كينيا، زامبيا.الجواز التونسي- عدد الدول التي يستطيع حامل جواز السفر التونسي السفر اليها دون استخراج تأشيرة, أو بإستخراج تأشيرة فور الوصول: 64 دولة- ترتيب جواز السفر التونسي عالمياً: 66 عالمياً- حاملي جواز السفر التونسي لا يحتاجون تأشيرة لدخول الدول التالية:الجزائر، البرازيل، ساحل العاج، الدومينيكا، الإكوادور، غينيا، هايتي، هونج كونج، اليابان، كوريا الجنوبية، ليبيا، ماليزيا، مالي، موريتانيا، موريشيوس، المغرب، النيجر، الفلبين، صربيا، تركيا- يستطيع حامل جواز السفر التونسي الحصول على تأشيرة دخول الدول التالية فور وصولة المطار أو إحدى النقاط الحدوديةبنجلادش، بوليفيا، بوركينا فاسو، كمبوديا، جزر القمر، جيبوتي، إندونيسيا، إيران، الأردن، كينيا، لاوس، مدغشقر، المالديف، موزنبيق، نيبال، نيكاراجوا، رواندا، السنغال، طاجيكستان، تانزانيا ، توجو، أوغندا- بإمكان المواطنين التونسيين إستخراج فيزا إلكترونية للدول التالية:أستراليا، جورجيا، سريلانكا، زامبيا، زمبابوايالجواز المغربي- عدد الدول التي يستطيع حامل جواز السفر المغربي السفر اليها دون استخراج تأشيرة, أو بإستخراج تأشيرة فور الوصول: 55 دولة- ترتيب جواز السفر المغربي عالمياً: 73 عالمياً- حاملي جواز السفر المغربي لا يحتاجون تأشيرة لدخول الدول التالية:الجزائر، البرازيل، الكونغو، ساحل العاج، الدومينيكا، الإكوادور، الجابون، غينيا، هايتي، إندونيسيا، هونج كونج، كوريا الجنوبية، ماليزيا، مالي، نيجيريا، النيجر، الفلبين، السنغال، تونس، تركيا- يستطيع حامل جواز السفر المغربي الحصول على تأشيرة دخول الدول التالية فور وصولة المطار أو إحدى النقاط الحدوديةبوليفيا، بوركينا فاسو، كمبوديا، جزر القمر، جيبوتي، إيران، الأردن، كينيا، لاوس، لبنان، مدغشقر، المالديف، موريتانيا، موريشيوس، موزنبيق، نيبال، نيكاراجوا، رواندا، طاجيكستان، توجو، أوغندا أيضاً بإمكان المواطنين المغاربة إستخراج فيزا إلكترونية للدول التالية سريلانكاالجواز الجزائري- عدد الدول التي يستطيع حامل جواز السفر الجزائري السفر اليها دون استخراج تأشيرة, أو بإستخراج تأشيرة فور الوصول: 46 دولة- ترتيب جواز السفر الجزائري عالمياً: 82 عالمياً- حاملي جواز السفر الجزائري لا يحتاجون تأشيرة لدخول الدول التالية:الدومينيكا، الإكوادور، غينيا، هايتي، هونج كونج، موريتانيا، ماليزيا، مالي، المغرب، تونس، اليمن- يستطيع حامل جواز السفر الجزائري الحصول على تأشيرة دخول الدول التالية فور وصولة المطار أو إحدى النقاط الحدوديةبنجلادش، بوليفيا، بوروندي، كمبوديا، جزر القمر، جيبوتي، إندونيسيا، الأردن، كينيا، لاوس، مدغشقر، المالديف، موريشيوس، موزنبيق، نيبال، نيكاراجوا، رواندا، طاجيكستان، تنزانيا، توجو، أوغندا- بإمكان المواطنين الجزائريين إستخراج فيزا إلكترونية للدول التالية جورجيا، سريلانكاالجواز اللبناني- عدد الدول التي يستطيع حامل جواز السفر اللبناني السفر اليها دون استخراج تأشيرة, أو بإستخراج تأشيرة فور الوصول: 39 دولة- ترتيب جواز السفر اللبناني عالمياً: 88 عالمياً- حاملي جواز السفر اللبناني لا يحتاجون تأشيرة لدخول الدول التالية:الدومينيكا، الإكوادور، جورجيا، هايتي، الأردن، ماليزيا، تركيا- يستطيع حامل جواز السفر اللبناني الحصول على تأشيرة دخول الدول التالية فور وصولة المطار أو إحدى النقاط الحدوديةأرمينيا، بنجلادش، بوليفيا، كمبوديا، جزر القمر، جيبوتي، إيران، العراق، لاوس، مدغشقر، موريتانيا، مالي، المالديف، موريشيوس، موزنبيق، نيبال، عمان، الصومال، طاجيكستان، توجو، أوغندا أيضاً بإمكان المواطنين اللبنانيين إستخراج فيزا إلكترونية للدول التالية جورجيا، سريلانكا، زيمبابوايالجواز العراقي- عدد الدول التي يستطيع حامل جواز السفر العراقي السفر اليها دون استخراج تأشيرة, أو بإستخراج تأشيرة فور الوصول: 31 دولة- ترتيب جواز السفر العراقي عالمياً: 93 عالمياً - قبل الأخير- حاملي جواز السفر العراقي لا يحتاجون تأشيرة لدخول الدول التالية:الدومينيكا، الإكوادور، هايتي، ماليزيا، اليمن- يستطيع حامل جواز السفر العراقي الحصول على تأشيرة دخول الدول التالية فور وصولة المطار أو إحدى النقاط الحدوديةجزر القمر، جيبوتي، لاوس، لبنان، مدغشقر، موريتانيا، المالديف، موزنبيق، تنزانيا، توجو، أوغندا، تركيا- بإمكان المواطنين العراقيين إستخراج فيزا إلكترونية للدول التالية:سريلانكاالجواز اليمني- عدد الدول التي يستطيع حامل جواز السفر اليمني السفر اليها دون استخراج تأشيرة, أو بإستخراج تأشيرة فور الوصول: 43 دولة- ترتيب جواز السفر اليمني عالمياً: 85 عالمياً- حاملي جواز السفر اليمني لا يحتاجون تأشيرة لدخول الدول التالية:الجزائر، الدومينيكا، الإكوادور، مصر، هايتي، ماليزيا، الأردن، كوريا الجنوبية- يستطيع حامل جواز السفر اليمني الحصول على تأشيرة دخول الدول التالية فور وصولة المطار أو إحدى النقاط الحدوديةأرمينيا، بنجلادش، كمبوديا، جزر القمر، جيبوتي، إيران، كينيا، لاوس، مدغشقر، مالي، موريتانيا، المالديف، موزنبيق، نيبال، طاجيكستان، تنزانيا، توجو، أوغندا- بإمكان المواطنين اليمنيين إستخراج فيزا إلكترونية للدول التالية سريلانكاالجواز السوداني- عدد الدول التي يستطيع حامل جواز السفر السوداني السفر اليها دون استخراج تأشيرة, أو بإستخراج تأشيرة فور الوصول: 38 دولة- ترتيب جواز السفر السوداني عالمياً: 89 عالمياً- حاملي جواز السفر السوداني لا يحتاجون تأشيرة لدخول الدول التالية:هايتي، الدومينيكا، الإكوادور، مصر، مالي، الصومال، لبنان، ماليزيا- يستطيع حامل جواز السفر السوداني الحصول على تأشيرة دخول الدول التالية فور وصولة المطار أو إحدى النقاط الحدوديةبنجلادش، كمبوديا، جزر القمر، جيبوتي،إريتريا، لاوس، مدغشقر، موريتانيا، المالديف، موزنبيق، نيبال، سريلانكا، توجو، أوغندا، زامبيا الآن Saida Online أخبار محلية أخبار صيدا الحظ والأبراج اقتصاد وأعمال تكنولوجيا غرائب و عجائب بلدية صيدا ثقافة الموسوعة الطبية رياضة مقالات وتحقيقات نفس وإجتماع أخبار دولية منوعات اعلانات-وظائف اعرب ما يلي