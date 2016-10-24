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انعقاد لقاء في الأمنية لحلحلة قضية خدمات البركسات أرسل الخبر



حضر اللقاء مسؤول القوة الأمنية الفلسطينية في منطقة صيدا العميد خالد الشايب ومسؤول اللجان الشعبية في لبنان أبو إياد الشعلان ومدير خدمات الأونروا في منطقة صيدا الدكتور إبراهيم الخطيب واللجنة الشعبية لمنظمة التحرير في المخيم وصيدا بمسؤولها الدكتور عبدالرحمن أبو صلاح واللجان الشعبية للتحالف والقوى الإسلامية ومدير خدمات المخيم عبدالناصر السعدي وعدد من المعنيين.

افتتح اللقاء اللواء أبو عرب مستعرضا" وشارحا" حجم المعاناة الذي يعيشها سكان البركسات وعن التهميش الخدماتي لها من قبل الأونروا ، وأن *طالمنطقة جزء أساسي ونموذج مكون من النسيج الاجتماعي الفلسطيني في المخيم.



فبعد سلسلة من المداخلات والنقاشات والحلول التي قدمت لحل الملفات الخدماتية العالقة وبعد الإنتهاء من أزمة المياه والتي تم وضع آليات عمل وحلها بعد تشغيل بئر دير القاسي الذي أنشاته وكالة الأونروا وتشرف عليه اللجنة الشعبية للمنظمة بالتنسيق مع الوكالة ، طلب وفد لجنة البركسات من الخطيب إيجاد حل لملف النفايات في المنطقة أسوة بباقي المناطق في المخيم ، والذي وعد الدكتور الخطيب بمتابعته وإيجاد حل مناسب خلال أيام قليلة.

واستعرضت لجنة البركسات مشروع البنى التحتية وتعبيد الطرقات الذي كان مقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والتي أملت أن يستكمل ضمن المعايير المتفق عليها والذي يتناسب مع احتياجات الناس في المنطقة ، ووعد الشعلان بمتابعة المشروع مع المعنيين وإنهاءه بشكل سريع من مؤسسة UNDP ضمن المعايير مع المتفق عليها مع اللجنة، كما وعد الشعلان من خلال متابعته لعدد من القضايا بتحصيل وإنجاز مشروع تركيب شبكة لمياه الامطار والذي أقر في وقت سابق والتي تعاني المنطقة من فيضانات في شبكة المجاري في فصل الشتاء.



وشكرت لجنة البركسات المعنيين والحضور الكريم لحسن استماعهم للمتطلبات المحقة *ووقوفهم إلى جانب حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني والسعي لتأمين الخدمات إليه.













عقد لقاء موسع في مقر قيادة القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة مع اللجنة الشعبية في منطقة البركسات برعاية قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي ابو عرب لمتابعة وإنهاء ملف مياه الشرب والبنى التحتية ومياه الأمطار وتعبيد الطرقات والنفايات للمنطقة صباح اليوم الإثنين في 24/10/2016.حضر اللقاء مسؤول القوة الأمنية الفلسطينية في منطقة صيدا العميد خالد الشايب ومسؤول اللجان الشعبية في لبنان أبو إياد الشعلان ومدير خدمات الأونروا في منطقة صيدا الدكتور إبراهيم الخطيب واللجنة الشعبية لمنظمة التحرير في المخيم وصيدا بمسؤولها الدكتور عبدالرحمن أبو صلاح واللجان الشعبية للتحالف والقوى الإسلامية ومدير خدمات المخيم عبدالناصر السعدي وعدد من المعنيين.افتتح اللقاء اللواء أبو عرب مستعرضا" وشارحا" حجم المعاناة الذي يعيشها سكان البركسات وعن التهميش الخدماتي لها من قبل الأونروا ، وأن *طالمنطقة جزء أساسي ونموذج مكون من النسيج الاجتماعي الفلسطيني في المخيم.فبعد سلسلة من المداخلات والنقاشات والحلول التي قدمت لحل الملفات الخدماتية العالقة وبعد الإنتهاء من أزمة المياه والتي تم وضع آليات عمل وحلها بعد تشغيل بئر دير القاسي الذي أنشاته وكالة الأونروا وتشرف عليه اللجنة الشعبية للمنظمة بالتنسيق مع الوكالة ، طلب وفد لجنة البركسات من الخطيب إيجاد حل لملف النفايات في المنطقة أسوة بباقي المناطق في المخيم ، والذي وعد الدكتور الخطيب بمتابعته وإيجاد حل مناسب خلال أيام قليلة.واستعرضت لجنة البركسات مشروع البنى التحتية وتعبيد الطرقات الذي كان مقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والتي أملت أن يستكمل ضمن المعايير المتفق عليها والذي يتناسب مع احتياجات الناس في المنطقة ، ووعد الشعلان بمتابعة المشروع مع المعنيين وإنهاءه بشكل سريع من مؤسسة UNDP ضمن المعايير مع المتفق عليها مع اللجنة، كما وعد الشعلان من خلال متابعته لعدد من القضايا بتحصيل وإنجاز مشروع تركيب شبكة لمياه الامطار والذي أقر في وقت سابق والتي تعاني المنطقة من فيضانات في شبكة المجاري في فصل الشتاء.وشكرت لجنة البركسات المعنيين والحضور الكريم لحسن استماعهم للمتطلبات المحقة *ووقوفهم إلى جانب حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني والسعي لتأمين الخدمات إليه. محمد حسون Saida Online