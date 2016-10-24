الصفحة الرئيسية / أخبار محلية / بالصور...استمرار اقفال مركز المعاينة في الزهراني وضبط ادخال عدد من السيارات واجراء معاينة ميكانيكية لها

بالصور...استمرار اقفال مركز المعاينة في الزهراني وضبط ادخال عدد من السيارات واجراء معاينة ميكانيكية لها أرسل الخبر



واكد المسؤول الاعلامي باتحاد الولاء للنقل والمواصلات حسين غندور انه تم ادخال بعض المركبات الى بعض المنشآت للمعاينة الميكانيكية من بعض عمال الشركة فحصل اقفال كافة البوابات. وتابع غندور:" ونريد توضيح اننا لا نمنع الموظفين ان يدخلوا على مبنى هذه الشركة واتوجه لوزير الداخلية والمالية والقيمين على الشركة ان فترة العشر السنوات للعقد انتهت والاربع سنوات الذي يسمح فيه القانون بتجديد هذا العقد انتهت واصبحت هذه الشركة الان محتلة هذه العقارات وعلى هذه الشركة الخروج من هذه العقارات تلقائيا ممنوع ان تتواجد في هذه العقارات لانها تعود لملك الدولة اللبنانية."









قام السائقون العموميون صباح اليوم باغلاق مركز المعاينة في الزهراني وعمدوا الى اقفال كافة البوابات المؤدية الى المركز بعدما كانوا قد ضبطوا عملية ادخال عدد من السيارات واجراء معاينة ميكانيكية لها مؤكدين في هذا الاطار استمرار اضرابهم المفتوح حتى يتم الغاء الصفقة واعادة المعاينة الميكانيكية الى كنف الدولة.واكد المسؤول الاعلامي باتحاد الولاء للنقل والمواصلات حسين غندور انه تم ادخال بعض المركبات الى بعض المنشآت للمعاينة الميكانيكية من بعض عمال الشركة فحصل اقفال كافة البوابات. وتابع غندور:" ونريد توضيح اننا لا نمنع الموظفين ان يدخلوا على مبنى هذه الشركة واتوجه لوزير الداخلية والمالية والقيمين على الشركة ان فترة العشر السنوات للعقد انتهت والاربع سنوات الذي يسمح فيه القانون بتجديد هذا العقد انتهت واصبحت هذه الشركة الان محتلة هذه العقارات وعلى هذه الشركة الخروج من هذه العقارات تلقائيا ممنوع ان تتواجد في هذه العقارات لانها تعود لملك الدولة اللبنانية." صيدا أون لاين Saida Online