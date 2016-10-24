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مزور العملات في صيدا.. بقضبة الامن أرسل الخبر



بتاريخ 23/09/2016 ورد مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي (facebook) يظهر فيه قيام شخص مجهول الهوية بترويج عملة مزيفة في مطعم بمدينة صيدا، فأُحيل إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية للمتابعة.

بنتيجة التحريات الحثيثة تمكن المكتب المذكور من رصد الفاعل وتوقيفه بتاريخ 23/10/2016، في بلدة البيرة – عكار، وهو:

- أ . س. ( مواليد عام 1977، لبناني)

وضبط بحوزته ورقتان من فئة المئة دولار ومثلهما من فئة المئة ألف ليرة لبنانية جميعها مزيفة، وتبين أن اللبنانية منها تحمل الرقم التسلسلي ذاته الذي وجد على الورقة التي كان قد أعطاها لصاحب المطعم في مدينة صيدا.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون - ثكنة العقيد جوزف ضاهر، أو الإتصال على أحد الرقم: 290881/01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يهم شعبة العلاقات العامة أن تلفت عناية المواطنين إلى أهمية الإفادة عن أية معلومة من شأنها كشف وتوقيف المرتكبين على اختلاف أنواعهم، وتؤكد على الطابع السري لأسماء المبلغين.





صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بتاريخ 23/09/2016 ورد مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي (facebook) يظهر فيه قيام شخص مجهول الهوية بترويج عملة مزيفة في مطعم بمدينة صيدا، فأُحيل إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية للمتابعة.بنتيجة التحريات الحثيثة تمكن المكتب المذكور من رصد الفاعل وتوقيفه بتاريخ 23/10/2016، في بلدة البيرة – عكار، وهو:- أ . س. ( مواليد عام 1977، لبناني)وضبط بحوزته ورقتان من فئة المئة دولار ومثلهما من فئة المئة ألف ليرة لبنانية جميعها مزيفة، وتبين أن اللبنانية منها تحمل الرقم التسلسلي ذاته الذي وجد على الورقة التي كان قد أعطاها لصاحب المطعم في مدينة صيدا.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى المكتب المذكور، الكائن في محلة بوليفار كميل شمعون - ثكنة العقيد جوزف ضاهر، أو الإتصال على أحد الرقم: 290881/01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.يهم شعبة العلاقات العامة أن تلفت عناية المواطنين إلى أهمية الإفادة عن أية معلومة من شأنها كشف وتوقيف المرتكبين على اختلاف أنواعهم، وتؤكد على الطابع السري لأسماء المبلغين. Saida Online