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دمار لا يوصف !!.. بتقنية 360 درجة كاميرا RT ترصد حجم الدمار الهائل في مدينة حمص أرسل الخبر





ملاحظة: يمكنكم مشاهدة الفيديو بتقنية 360 عبر تحريك الأسهم الموجودة أعلى الفيديو يساراً اذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر أو هاتف يدعم هذه التقنية ..





تجول مراسل قناة "أر تي" الناطقة بالإنكليزية، مراد غازدييف، في شوارع مدينة حمص السورية وصور مدى الدمار الذي شهدته المدينة بنتيجة المعارك العنيفة بين الجيش السوري والمسلحين .ملاحظة: يمكنكم مشاهدة الفيديو بتقنية 360 عبر تحريك الأسهم الموجودة أعلى الفيديو يساراً اذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر أو هاتف يدعم هذه التقنية .. روسيا اليوم