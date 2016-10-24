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مقالات وتحقيقات / دمار لا يوصف !!.. بتقنية 360 درجة كاميرا RT ترصد حجم الدمار الهائل في مدينة حمص
دمار لا يوصف !!.. بتقنية 360 درجة كاميرا RT ترصد حجم الدمار الهائل في مدينة حمص
2016-10-24 أرسل الخبر
روسيا اليوم
تجول مراسل قناة "أر تي" الناطقة بالإنكليزية، مراد غازدييف، في شوارع مدينة حمص السورية وصور مدى الدمار الذي شهدته المدينة بنتيجة المعارك العنيفة بين الجيش السوري والمسلحين
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ملاحظة: يمكنكم مشاهدة الفيديو بتقنية 360 عبر تحريك الأسهم الموجودة أعلى الفيديو يساراً اذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر أو هاتف يدعم هذه التقنية ..
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