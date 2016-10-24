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بالصور: ساعدونا لمعرفة مصير السيدة آمال سقلاوي .... وما قصة الـ 25 مليون ليرة ! أرسل الخبر



السيدة سقلاوي المتأهلة من شخص من بلدة شقرا الجنوبية، كانت تقوم بنقل مبلغ 25 مليون ليرة لبنانية يخص زوجها لايداعه مع احد الصرافين بغية تحويله مما اثار المخاف لدى عائلتها من ان تكون قد تعرضت للخطف او السرقة.



لذا يتوجه ذوي المفقودة بالرجاء ممن يتعرف عليها أو يعرف عنها أي معلومات عنها، الاتصال على الرقم التالي: 03075701 أو على الرقم المجاني لقوى الأمن الداخلي: 112.







منذ ظهر الاحد خرجت السيدة آمال نجيب سقلاوي (من بلدة دير قانون رأس العين) من منزلها الكائن في ضواحي صبرا-بيروت واستقلت سيارة أجرة (تاكسي) لتوصلها الى وجهتها المقصودة، إلا أنها لم تعد إلى منزلها منذ ذلك الحين، وفقد الإتصال بها، وهو الأمر الذي لم يعتده أهلها وزوجها، ما دفع بهم للتقدم ببلاغ لدى القوى الأمنية بعد مرور مهلة الـ24 ساعة على غيابها.السيدة سقلاوي المتأهلة من شخص من بلدة شقرا الجنوبية، كانت تقوم بنقل مبلغ 25 مليون ليرة لبنانية يخص زوجها لايداعه مع احد الصرافين بغية تحويله مما اثار المخاف لدى عائلتها من ان تكون قد تعرضت للخطف او السرقة.لذا يتوجه ذوي المفقودة بالرجاء ممن يتعرف عليها أو يعرف عنها أي معلومات عنها، الاتصال على الرقم التالي: 03075701 أو على الرقم المجاني لقوى الأمن الداخلي: 112. موقع ياصور Saida Online