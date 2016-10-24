الصفحة الرئيسية / الموسوعة الطبية / 13 تأثير لكوب اللبن قبل النوم على صحتك

13 تأثير لكوب اللبن قبل النوم على صحتك أرسل الخبر





فوائد شرب اللبن قبل النوم



1) تهدئة الأعصاب والقضاء على الأرق وذلك لأنه غني بالأحماض الأمينية المهدئة.



2) ان اللبن غني بالكتيريا النافعة التي تعزز جهاز المناعة وتقويه.



3) تسهيل عملية الهضم وتخليص الجسم من المشاكل الهضمية وذلك بسبب احتوائه على البكتريا الحميدة التي تهضم الطعام بشكل جيد، فبالتالي، يعمل على تقليل الاسهال والامساك وعسر الهضم.



4) ان اللبن يخلص الحلق من البكتريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.



5) يخفف من احتمال الاصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.



6) يخفف من دخول السموم الى الكبد، فاللبن يطرد السموم ويعالج تسمم الأمعاء والتهابها.



7) يحارب هشاشة العظام، وذلك لاحتوائه على الكالسيوم وفيتامين د.



8) يقلل من التهابات المهبل عند النساء، لأنه يضبط درجة حموضة المهبل ويقضي على الفطريات ان تواجدت.



9) انقاص الوزن: كيف؟ يساعد اللبن في انقاص الوزن لأنه يسرع عملية الهضم ويخلص الجسم من السموم ويعطي شعور الشبع ويحرق الدهون ويقوي العضلات.



10) مصدر غني بالبروتينات، اذ يحتوي على 20% من حاجة الجسم من البروتين اليومية.



11) يساعد في التقليل من الاصابة بسرطان القولون، فهو يحتوي على مواد مضادة للسرطان ومقاومة للأورام.



12) هل كنت تعرف أن اللبن مدر للبول؟ ويكافح تكون الحصى في الكلى والمثانة.



13) في الصيف، يعوض السوائل والمعادن المفقودة من الجسم ويقيه من الجفاف. إن عادات ما قبل النوم كثيرة، كقراءة كتاب أو الاستحمام أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، ولكن ما رأيك أن تجعل كوب اللبن ضمن عاداتك المسائية؟ ففوائد اللبن قبل النوم لا تعد ولا تحصى.فوائد شرب اللبن قبل النوم1) تهدئة الأعصاب والقضاء على الأرق وذلك لأنه غني بالأحماض الأمينية المهدئة.2) ان اللبن غني بالكتيريا النافعة التي تعزز جهاز المناعة وتقويه.3) تسهيل عملية الهضم وتخليص الجسم من المشاكل الهضمية وذلك بسبب احتوائه على البكتريا الحميدة التي تهضم الطعام بشكل جيد، فبالتالي، يعمل على تقليل الاسهال والامساك وعسر الهضم.4) ان اللبن يخلص الحلق من البكتريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.5) يخفف من احتمال الاصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.6) يخفف من دخول السموم الى الكبد، فاللبن يطرد السموم ويعالج تسمم الأمعاء والتهابها.7) يحارب هشاشة العظام، وذلك لاحتوائه على الكالسيوم وفيتامين د.8) يقلل من التهابات المهبل عند النساء، لأنه يضبط درجة حموضة المهبل ويقضي على الفطريات ان تواجدت.9) انقاص الوزن: كيف؟ يساعد اللبن في انقاص الوزن لأنه يسرع عملية الهضم ويخلص الجسم من السموم ويعطي شعور الشبع ويحرق الدهون ويقوي العضلات.10) مصدر غني بالبروتينات، اذ يحتوي على 20% من حاجة الجسم من البروتين اليومية.11) يساعد في التقليل من الاصابة بسرطان القولون، فهو يحتوي على مواد مضادة للسرطان ومقاومة للأورام.12) هل كنت تعرف أن اللبن مدر للبول؟ ويكافح تكون الحصى في الكلى والمثانة.13) في الصيف، يعوض السوائل والمعادن المفقودة من الجسم ويقيه من الجفاف. الآن Saida Online