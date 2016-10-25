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"المهرج القاتل"... ظاهرة تنقُل الرعب من أمريكا إلى ألمانيا! أرسل الخبر



مع اقتراب عيد الهالوين تنتشر ظاهرة الأشخاص الذين يتنكرون بزي "المهرج القاتل" أو "المهرج المرعب" ويتسببون في حالة من الرعب في عدد من المدن الألمانية. ولم تتوقف عمليات الرعب على مزاح عادي بل تجاوزت ذلك إلى عمليات اعتداء وسرقة، ما دفع العديد من المسؤولين الأمنيين إلى انتقاد هذه الظاهرة وأساليبها .



ووصف يواخيم هيرمان، وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية، ظاهرة المهرجين المرعبين التي وصلت من الولايات المتحدة وبريطانيا وانتشرت في دول عدة، بأنها استفزازية ولا تحترم الآخرين. وقال هيرمان أن: "هذه الظاهرة السيئة لها عواقب وخيمة" حسب ما ذكرته الصحيفة الألمانية "باساور نويين بريسه".



وأكد وزير داخلية ولاية بافاريا هيرمان أنه "لن يُسمح بمثل هذه الممارسات وسيتم متابعة مرتكبيها قضائيا. " أما عطلة نهاية الأسبوع فقد عرفت عدة حوادث وقعت في أماكن مختلفة من أنحاء ألمانيا، وأصيب ثلاثة أشخاص في حوادث بعد تعرضهم لاعتداءات قام بها أشخاص منتكرين في أزياء مهرجين. وتعرض رجل يبلغ (30 عاما) للضرب بمضرب بيسبول معدني في مدينة دويسبورغ يوم أمس السبت، وأصيب بجروح طفيفة. وكان الرجل يحاول حينها تحذير المهاجم الذي كان يرتدي زي مهرج لتخويفه أطفال.



واجتاحت ظاهرة "المهرج المرعب" أو "المهرج القاتل" ألمانيا قادمة من الولايات المتحدة، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد المهرجين الذين يهاجمون المارة في الأسابيع الأخيرة، وأبلغ عشرات الأشخاص عن تعرضهم للتعقب أو المهاجمة من قبل أشخاص يتنكرون في زي مهرجين. تلقى ظاهرة المهرج المرعب التي تسبب حالة من الرعب في الشوارع ردود فعل غاضبة وارتفاع عدد البلاغات للشرطة ومطالبة السلطات بأي إجراء يوقف هذا "الجنون".مع اقتراب عيد الهالوين تنتشر ظاهرة الأشخاص الذين يتنكرون بزي "المهرج القاتل" أو "المهرج المرعب" ويتسببون في حالة من الرعب في عدد من المدن الألمانية. ولم تتوقف عمليات الرعب على مزاح عادي بل تجاوزت ذلك إلى عمليات اعتداء وسرقة، ما دفع العديد من المسؤولين الأمنيين إلى انتقاد هذه الظاهرة وأساليبها .ووصف يواخيم هيرمان، وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية، ظاهرة المهرجين المرعبين التي وصلت من الولايات المتحدة وبريطانيا وانتشرت في دول عدة، بأنها استفزازية ولا تحترم الآخرين. وقال هيرمان أن: "هذه الظاهرة السيئة لها عواقب وخيمة" حسب ما ذكرته الصحيفة الألمانية "باساور نويين بريسه".وأكد وزير داخلية ولاية بافاريا هيرمان أنه "لن يُسمح بمثل هذه الممارسات وسيتم متابعة مرتكبيها قضائيا. " أما عطلة نهاية الأسبوع فقد عرفت عدة حوادث وقعت في أماكن مختلفة من أنحاء ألمانيا، وأصيب ثلاثة أشخاص في حوادث بعد تعرضهم لاعتداءات قام بها أشخاص منتكرين في أزياء مهرجين. وتعرض رجل يبلغ (30 عاما) للضرب بمضرب بيسبول معدني في مدينة دويسبورغ يوم أمس السبت، وأصيب بجروح طفيفة. وكان الرجل يحاول حينها تحذير المهاجم الذي كان يرتدي زي مهرج لتخويفه أطفال.واجتاحت ظاهرة "المهرج المرعب" أو "المهرج القاتل" ألمانيا قادمة من الولايات المتحدة، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد المهرجين الذين يهاجمون المارة في الأسابيع الأخيرة، وأبلغ عشرات الأشخاص عن تعرضهم للتعقب أو المهاجمة من قبل أشخاص يتنكرون في زي مهرجين. DW Saida Online